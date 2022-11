Health Tips: హార్ట్ బ్లాక్ అయినప్పుడు ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.. సరిగ్గా గమనించండి..!

Health Tips: మన శరీరంలో గుండె అత్యంత ముఖ్యమైన భాగం. అందుకే ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కానీ ఈ రోజుల్లో చెడు ఆహారం కారణంగా ప్రజలు అనేక రకాల వ్యాధులను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇందులో గుండె సిరల బ్లాక్ కూడా ఒకటి. దీనినే హార్ట్ బ్లాక్ అని పిలుస్తారు. ఈ వ్యాధిలో గుండె సిరలలో రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరగదు. గుండె సరిగ్గా రక్తాన్ని పంప్ చేయలేకపోతుంది. ఇలాంటి పరిస్థితిలో కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. ఛాతీ నొప్పి ఛాతీ నొప్పి హార్ట్ బ్లాక్ ప్రారంభ లక్షణం. ఒక వ్యక్తికి హార్ట్ బ్లాక్ సమస్య ఉన్నప్పుడు అతను మొదట ఛాతీ నొప్పిని అనుభవిస్తాడు. అందువల్ల, ఛాతీ నొప్పి సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే దానిని నిర్లక్ష్యం చేయకండి. తలతిరగడం హార్ట్ బ్లాక్ అయినప్పుడు తల తిరగడం జరుగుతుంది. పదే పదే తల తిరుగుతూ ఉంటే అప్రమత్తంగా ఉండవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే గుండెకు సంబంధించిన సమస్యల వల్ల తల తిరగడం ఏర్పడుతుంది. అలసట ఎప్పుడూ కూడా అలసిపోయినట్లు అనిపించినా అది హార్ట్ వెయిన్ బ్లాక్ లక్షణం కావచ్చు. హార్ట్ బ్లాక్ అయినప్పుడు తీవ్రమైన అలసటను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి దీనిని అస్సలు విస్మరించకూడదు.