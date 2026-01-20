The Secret to Ancestral Health 'సూపర్ ఫుడ్'.. నెల రోజులు ఈ రొట్టెలు తింటే మీ బాడీలో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే!
షుగర్, బీపీ మరియు బరువు తగ్గడానికి సజ్జలు ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకోండి. మన పూర్వీకుల ఆరోగ్య రహస్యమైన సజ్జల ప్రయోజనాలు మీ కోసం.
మన తాతల కాలంలో 80 ఏళ్ల వయసులో కూడా వారు ఎంతో దృఢంగా ఉండేవారు. దానికి ప్రధాన కారణం వారు తిన్న 'సజ్జలు'. కాలక్రమేణా మనం పాలిష్ చేసిన బియ్యం, ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారానికి అలవాటు పడి రోగాల బారిన పడుతున్నాం. కానీ, ఇప్పుడు మళ్ళీ 'సిరిధాన్యాల' (Millets) ప్రాముఖ్యత పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా సజ్జలు కేవలం ఆహారం మాత్రమే కాదు, అనేక మొండి వ్యాధులకు సహజ సిద్ధమైన ఔషధం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
సజ్జల్లో ఉన్న ఆ 'సీక్రెట్' ఏంటి?
సజ్జలు లేదా పర్ల్ మిల్లెట్ (Pearl Millet) లో మన శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. దీనివల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే:
1. మధుమేహానికి సహజ విరుగుడు (Diabetes Control)
షుగర్ పేషెంట్లకు సజ్జలు ఒక వరం లాంటివి. వీటిలో గ్లైసీమిక్ ఇండెక్స్ (GI) చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగవు. సజ్జల్లో ఉండే అధిక ఫైబర్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఇన్సులిన్ పనితీరును మెరుగుపరిచి, షుగర్ను మ్యాజిక్లా కంట్రోల్ చేస్తాయి.
2. గుండె ఆరోగ్యం - బీపీ అదుపు
సజ్జల్లో పొటాషియం, మెగ్నీషియం మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని తగ్గించి, హైబీపీని అదుపులో ఉంచుతాయి. వీటిలోని పీచు పదార్థం రక్తంలోని **చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL)**ను కరిగించి, గుండెపోటు ముప్పును నివారిస్తుంది.
3. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి బెస్ట్ ఛాయిస్
మీరు డైటింగ్ చేస్తున్నారా? అయితే సజ్జ రొట్టెలను మీ మెనూలో చేర్చుకోండి. వీటిలో ఉండే ప్రోటీన్, ఫైబర్ వల్ల కొద్దిగా తిన్నా కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల ఆకలి తగ్గి, అనవసరమైన స్నాక్స్ తినకుండా ఉంటారు. ఫలితంగా సహజంగా బరువు తగ్గుతారు.
4. కండరాల పటుత్వం.. ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీ
జిమ్ చేసేవారికి లేదా శారీరక శ్రమ చేసేవారికి సజ్జలు గొప్ప శక్తినిస్తాయి. వీటిలో ఉండే బి-విటమిన్లు (థయామిన్, నియాసిన్) శరీరానికి తక్షణ ఎనర్జీని ఇస్తాయి. అలాగే, ఇందులోని ఫాస్పరస్ ఎముకలను బలోపేతం చేస్తే, జింక్ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.
5. రక్తహీనత నుంచి విముక్తి
ప్రస్తుత కాలంలో మహిళలు, పిల్లల్లో రక్తహీనత (Anemia) పెద్ద సమస్యగా మారింది. సజ్జల్లో ఉండే సహజ సిద్ధమైన ఐరన్ రక్తాన్ని వృద్ధి చేయడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వారానికి కనీసం మూడు సార్లు సజ్జ రొట్టెలు లేదా సజ్జ జావను తీసుకోవడం వల్ల రక్తహీనత సమస్య దరిచేరదు.
ముగింపు:
మలబద్ధకం, అజీర్తి వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు సజ్జలను డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. మన పూర్వీకుల ఆరోగ్యాన్ని మన సొంతం చేసుకోవాలంటే.. పాలిష్ చేసిన బియ్యాన్ని తగ్గించి, ఈ సిరిధాన్యాల వైపు అడుగులు వేయడం ఉత్తమం.