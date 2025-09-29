  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

The Longevity Secret: 100 ఏళ్లు దాటి జీవించే రహస్యం ఏంటి? దీర్ఘాయుష్షు వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఇదే

The Longevity Secret: 100 ఏళ్లు దాటి జీవించే రహస్యం ఏంటి? దీర్ఘాయుష్షు వెనుక అసలు సీక్రెట్ ఇదే
x
Highlights

The Longevity Secret: ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువ కాలం జీవించాలని కలలు కంటారు. కానీ కొద్ది మంది మాత్రమే 100 ఏళ్లు దాటి బతకగలుగుతారు.

The Longevity Secret: ప్రతి ఒక్కరూ ఎక్కువ కాలం జీవించాలని కలలు కంటారు. కానీ కొద్ది మంది మాత్రమే 100 ఏళ్లు దాటి బతకగలుగుతారు. ఇటీవల ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధురాలు, 116 ఏళ్ల ఎథెల్ కేటెరమ్ ఈ విషయాన్ని రుజువు చేశారు. స్వయంగా కింగ్ చార్లెస్ III ఆమెను కలవడానికి సర్వే కేర్ హోమ్‌కు వెళ్లారు. ఆమె ఇంత ఎక్కువ వయస్సు చూసి, ఇంతటి దీర్ఘాయుష్షుకు రహస్యం ఏమిటనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరి మనసులో మెదులుతోంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఎక్కువ కాలం జీవించడం అనేది కేవలం అదృష్టం కాదు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, చురుకైన జీవనశైలి, సంతోషకరమైన ఆలోచనలు, బలమైన బంధాల కలయిక అని తెలుస్తోంది.

దీర్ఘాయుష్షు అనేది కొందరికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే అద్భుతం. 110 సంవత్సరాలు పైబడిన వ్యక్తులను సూపర్ సెంటేనేరియన్లు అని పిలుస్తారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 110 సంవత్సరాలు దాటిన సర్టిఫైడ్ వ్యక్తులు 100 మంది కంటే ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు. 116 ఏళ్ల ఎథెల్ కేటెరమ్ వంటి వ్యక్తులు మనకు ఏమి నేర్పిస్తున్నారంటే, దీర్ఘాయుష్షు కేవలం అదృష్టం వల్ల రాదు. మనం మన దైనందిన జీవితంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే, ఆరోగ్యకరమైన, దీర్ఘాయుష్షు పొందడం అసాధ్యం కాదు.

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారమే ముఖ్య రహస్యం

సుదీర్ఘ జీవితానికి అతిపెద్ద రహస్యం వారి ఆహారం. తాజా కూరగాయలు, పండ్లు, పప్పులు, తృణధాన్యాలు ఎక్కువగా తింటూ, ప్యాక్ చేసిన లేదా ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలకు దూరంగా ఉండేవారు ఎక్కువ కాలం ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. తేలికైన, పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉన్న ఆహారం శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలను అందిస్తుంది. దీనివల్ల వ్యాధులు దరిచేరవు. అందుకే అలాంటి వ్యక్తులలో గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లేదా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి.

చురుకుగా ఉండటం తప్పనిసరి

దీర్ఘాయుష్షు పొందే వ్యక్తులు ఎప్పుడూ సోమరితనంతో కూడిన జీవనశైలిని అనుసరించరు. వారు ప్రతిరోజూ నడవడం, గార్డెనింగ్ చేయడం లేదా ఇంటి చిన్న చిన్న పనులు చేయడం వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు చేస్తారు. ఇది శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుతుంది. కండరాలు, ఎముకలను బలంగా ఉంచుతుంది. ఈ చిన్న చిన్న పనులే గుండెను, మెదడును ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

సామాజిక సంబంధాల ప్రభావం

మరొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఎక్కువ కాలం జీవించే వ్యక్తులు ఒంటరితనానికి దూరంగా ఉంటారు. వారు కుటుంబం, స్నేహితులు, సమాజంతో బలమైన సంబంధాలను కొనసాగిస్తారు. తమ సంబంధాలు, సామాజిక జీవితంలో చురుకుగా ఉన్న వ్యక్తులలో డిప్రెషన్ తక్కువగా ఉంటుందని, మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుందని పరిశోధనలు కూడా చెబుతున్నాయి. సంతోషంగా, సానుకూలంగా ఆలోచించే వ్యక్తులు ఎక్కువ కాలం, ఆరోగ్యంగా జీవిస్తారు.

ఒత్తిడికి దూరం

ఒత్తిడి లేదా టెన్షన్ అనేది జీవిత కాలాన్ని తగ్గించే అతిపెద్ద శత్రువు అని నిపుణులు నమ్ముతారు. చిన్న చిన్న విషయాలను పట్టించుకోకుండా, కోపం తగ్గించుకుని, తేలికగా తీసుకుని ముందుకు సాగే వారు శారీరకంగా, మానసికంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. ఇలాంటి అలవాట్లే వారి దీర్ఘాయుష్షుకు రహస్యాలుగా మారుతాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick