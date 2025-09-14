Vitamin D3: విటమిన్ డి3 తక్కువగా ఉందా? ఈ 5 ఆహారాలు తింటే.. మీ సమస్యలకు చెక్ పడినట్టే!
Vitamin D3: శరీరంలో విటమిన్ డి3 లోపం గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారా? చింతపడకండి, దాన్ని పరిష్కరించడానికి కొన్ని సులభమైన మార్గాలున్నాయి. విటమిన్ డి3 ఎముకలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, అలసటను తగ్గించడానికి, మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ విటమిన్ను పొందడానికి సూర్యరశ్మి ఉత్తమ మార్గం. అయినప్పటికీ, కొన్ని ఆహారాల ద్వారా కూడా విటమిన్ డి3ని పొందవచ్చు. మీ రోజువారీ ఆహారంలో ఈ ఆహారాలను చేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా విటమిన్ డి3 లోపాన్ని నివారించవచ్చు.
విటమిన్ డి3 ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాలు..
చేపలు: సాల్మన్, మాకెరెల్, సార్డిన్, ట్యూనా వంటి చేపల్లో విటమిన్ డి3 పుష్కలంగా ఉంటుంది. వీటిని రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల హృదయం, మెదడుకు కూడా ప్రయోజనం ఉంటుంది.
గుడ్డు పచ్చసొన: చాలా మంది గుడ్డు పచ్చసొనను పడేస్తారు. కానీ, అది విటమిన్ డి3తో నిండి ఉంటుంది. రెండు గుడ్లలో దాదాపు 82 ఐయూ విటమిన్ డి3 ఉంటుంది. మీరు నాటు కోడి గుడ్లను ఉపయోగిస్తే ఇంకా మంచిది.
పుట్టగొడుగులు: శాకాహారులకు పుట్టగొడుగులు ఒక మంచి ప్రత్యామ్నాయం. పుట్టగొడుగుల్లో సహజంగా విటమిన్ డి2 ఉంటుంది. వాటిని కాంతిలో ఉంచడం వల్ల కొంతమేర విటమిన్ డి3 కూడా లభిస్తుంది.
పాలు, పాలు ఉత్పత్తులు: పాలు, సోయా/బాదం పాలు, కమలాపండు రసం, కొన్ని అల్పాహార ధాన్యాలకు విటమిన్ డిని జోడిస్తారు. వీటిని తీసుకోవడం వల్ల ఎక్కువ విటమిన్ డి3 లభిస్తుంది.
చీజ్: కొన్ని రకాల చీజ్లలో కొద్దిగా విటమిన్ డి3 ఉంటుంది. దీనికి ఇతర ఆహారాలను జోడిస్తే మరిన్ని ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
వెన్న, దేశీ నెయ్యి: వెన్న, దేశీ నెయ్యిలో కూడా కొంతమేర విటమిన్ డి3 ఉంటుంది. వీటిని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో విటమిన్ డి3 ఉత్పత్తి అవుతుంది.