Sweet potato vs Potato: చిలగడదుంప vs బంగాళాదుంప... బరువు తగ్గడానికి ఏది మంచిది?
Sweet potato vs Potato: బరువు తగ్గాలనుకునే వారు ఆహారం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ముఖ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్లు ఉన్న పదార్థాల విషయంలో సందేహాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందులో బంగాళాదుంపలు, చిలగడదుంపలు గురించి ఎక్కువగా చర్చ జరుగుతుంది. ఇవి రెండూ కడుపు నింపే ఆహారాలు అయినప్పటికీ.. బరువు తగ్గడంలో ఏది మంచిదన్న ప్రశ్న చాలా మందికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిని సులభంగా అర్థమయ్యేలా చూద్దాం.
బంగాళాదుంపలు, చిలగడదుంపలు రెండూ సహజంగా లభించే, చవకగా దొరికే పోషకాహారాలు. వీటిలో శక్తినిచ్చే కార్బోహైడ్రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అయితే, వీటి పోషక విలువలు, జీర్ణక్రియపై ప్రభావం, రక్తంలో చక్కెరపై చూపే ప్రభావం ఒకేలా ఉండవు. కేలరీల విషయానికి వస్తే, రెండింటిలో పెద్దగా తేడా లేదు. అయినా చిలగడదుంపల్లో కేలరీలు కొంచెం తక్కువగా ఉంటాయి. ఇది బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి స్వల్ప ప్రయోజనంగా మారుతుంది. అంతేకాదు, చిలగడదుంపల్లో ఫైబర్ మోతాదు బంగాళాదుంపల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల కడుపు ఎక్కువసేపు నిండినట్టు అనిపిస్తుంది. ఆకలి తరచుగా రాదు, జీర్ణక్రియ కూడా మెరుగవుతుంది.
బంగాళాదుంపల్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఇవి తిన్న వెంటనే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచుతాయి. దాంతో కొద్దిసేపటికే మళ్లీ ఆకలి వేస్తుంది. చిలగడదుంపల్లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువ లేదా మధ్యస్థంగా ఉంటుంది. ఇవి శక్తిని నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రణలో ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
పోషకాల విషయానికి వస్తే.. చిలగడదుంపల్లో బీటా కెరోటిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. బంగాళాదుంపల్లో పొటాషియం, విటమిన్ C మంచి మోతాదులో ఉంటాయి. అయినా మొత్తం ఆరోగ్య ప్రయోజనాల పరంగా చిలగడదుంపలు కొంచెం ముందంజలో ఉంటాయి.
ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం వండే విధానం. బంగాళాదుంపలు లేదా చిలగడదుంపలు నూనెలో వేయిస్తే, అవి బరువు తగ్గడంలో సహాయపడవు. ఎక్కువ నూనె వల్ల కేలరీలు పెరుగుతాయి. బదులుగా ఉడకబెట్టడం, ఆవిరిలో ఉడికించడం లేదా తక్కువ నూనెలో వండడం మంచిది.
బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి చిలగడదుంపలు వాటి అధిక ఫైబర్, తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కారణంగా కొంచెం మెరుగైన ఎంపికగా చెప్పవచ్చు. అయితే, బంగాళాదుంపలను కూడా సరైన పరిమాణంలో, ఆరోగ్యకరంగా వండుకుని తింటే అవి కూడా బరువు తగ్గడంలో సహాయపడతాయి. చివరికి అసలు రహస్యం ఏమిటంటే – మీరు ఏం తింటున్నారనే దానికంటే, ఎంత మోతాదులో, ఎలా తింటున్నారనే విషయం చాలా ముఖ్యమైనది.