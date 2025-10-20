Stress : ఒత్తిడితో సతమతమవుతున్నారా? అయితే రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఈ 5 అలవాట్లను పాటించండి
Stress: ఒత్తిడి ఈ రోజుల్లో ఒక ప్రపంచవ్యాప్త వ్యాధిగా మారింది. పని, కుటుంబం, బాధ్యతలు ఈ అన్ని కారణాల వల్ల చాలా మంది ఒత్తిడితో కూడిన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఇది శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఒత్తిడి కారణంగా సరైన నిద్ర, విశ్రాంతి లేక నిరాశకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారు కూడా ఉన్నారు. కాబట్టి శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం దృష్ట్యా ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మీరు కూడా ఒత్తిడికి లోనవుతున్నారా? అయితే ప్రతి రాత్రి నిద్రపోయే ముందు ఈ ఐదు అలవాట్లను పాటించడం ద్వారా ఒత్తిడి నుండి విముక్తి పొందండి.
ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి మీరు పాటించాల్సిన అలవాట్లు:
1. నిద్రపోయే ముందు డిజిటల్ డిటాక్స్
చాలా మంది ప్రజలు పని నుండి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత మొబైల్ ఫోన్లు చూస్తూ సమయం గడుపుతారు. కానీ ఈ డివైజ్ల నుండి వెలువడే బ్లూ లైట్ నిద్రకు ఆటంకం కలిగించవచ్చు. కాబట్టి నిద్రపోవడానికి కనీసం 30 నుండి 60 నిమిషాల ముందు మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు, టీవీలను ఆపివేయండి. దీనికి బదులుగా మీరు ఒక పుస్తకం చదవవచ్చు లేదా ప్రియమైనవారితో మాట్లాడవచ్చు. ఈ అలవాటు మంచి నిద్ర పొందడానికి సహాయపడటమే కాకుండా ఒత్తిడి నుండి విముక్తి పొందడానికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
2. లోతైన శ్వాస లేదా ధ్యానం
నిద్రపోవడానికి కొద్దిసేపటి ముందు లోతైన శ్వాస ధ్యాన పద్ధతులను ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది ఒత్తిడిని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో మంచంపై కూర్చుని ధ్యానం చేయండి. ఇది శరీరం, మనస్సు రెండింటికి విశ్రాంతినిస్తుంది. మీరు త్వరగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడుతుంది.
3. మీ కోసం సమయం కేటాయించుకోండి
పని మాత్రమే కాదు, సాయంత్రం పని ముగించుకుని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీ కోసం మీరు కొంత సమయం కేటాయించుకోండి. శరీరానికి తగినంత విశ్రాంతి ఇవ్వండి, చర్మ సంరక్షణ గురించి కూడా శ్రద్ధ వహించండి. ప్రశాంతంగా ఆరోగ్యకరమైన భోజనం చేయండి. మొబైల్ ఫోన్కు వీలైనంత దూరంగా ఉండండి. ఇవన్నీ మిమ్మల్ని ఒత్తిడి నుండి విముక్తి చేస్తాయి.
4. డైరీ రాయడం
ఒత్తిడిని తగ్గించి, ప్రశాంతమైన మనస్థితిలో ఉండటానికి ఉత్తమ మార్గం మీ రోజువారీ కార్యకలాపాలు, భావాలను ఒక డైరీలో రాయడం. ముఖ్యంగా ఏదైనా మిమ్మల్ని వేధించినప్పుడు, దానిని కాగితంపై లేదా పుస్తకంలో రాయండి. ఇది మీ మనస్సు విశ్రాంతి పొందడానికి సహాయపడుతుంది.
5. యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్ చేయండి
రోజంతా అలసిపోయిన శరీర కండరాలకు తేలికపాటి యోగా లేదా స్ట్రెచింగ్ విశ్రాంతినిస్తుంది. మీరు రాత్రి శవాసనం, బాలాసనం చేయవచ్చు. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించి శరీరాన్ని విశ్రాంతినిస్తుంది. ఇవి కాకుండా, సమయానికి భోజనం చేసే అలవాటును అలవరుచుకోండి. ఆ తర్వాత మీరు వాకింగ్ చేయవచ్చు లేదా కొద్దిసేపు స్ట్రెచింగ్ చేయవచ్చు.
6. సమయానికి నిద్రపోండి
ఇటీవలి రోజుల్లో చాలా మంది పని నుండి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. ఆలస్యంగా నిద్రపోయి, ఉదయం త్వరగా లేచి పనికి వెళ్తారు. దీనివల్ల మీకు సరైన నిద్ర లభించదు.ఈ అంశం ఒత్తిడికి కూడా కారణమవుతుంది. కాబట్టి సరైన సమయానికి నిద్రపోయే అలవాటును అలవరుచుకోండి.