Star Fruit Benefits: స్టార్ ఫ్రూట్ గురించి మనలో చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. స్టార్ ఫ్రూట్ అందంగా కనిపించకపోవచ్చు కానీ ఇది ప్రయోజనాలతో నిండి ఉంటుంది. దక్షిణ-తూర్పు ఆసియాలోని ఉష్ణమండల దేశాలలో కనిపించే స్టార్ ఫ్రూట్‌ని రూపాన్ని బట్టి చాలామంది విస్మరిస్తారు. కానీ ఇది చాలా ప్రయోజనాలని అందిస్తుంది. భారతదేశం, మలేషియా, ఫిలిప్పీన్స్ వంటి దేశాల్లో ఈ పండును విరివిగా చూడవచ్చు. దీని ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం. స్టార్ ఫ్రూట్ రుచికరమైన పండు మాత్రమే కాకుండా ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. అంతేకాదు ఫైబర్ కూడా పెద్ద మోతాదులో లభిస్తుంది. ఇది రక్తస్రావ నివారిణ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. యాంటీఆక్సిడెంట్లు, హైపోగ్లైసీమిక్ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది మన చర్మానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. చర్మానికి ప్రయోజనం ప్రతి ఒక్కరూ తమ చర్మాన్ని అందంగా చూడాలని కోరుకుంటారు. స్టార్ ఫ్రూట్ తీసుకోవడం వల్ల చర్మం మెరిసేలా తయారవుతుంది. స్టార్ ఫ్రూట్‌లో విటమిన్ సి లభిస్తుంది. ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. విటమిన్ సి తీసుకోవడం వల్ల చర్మం రంగు మెరుగుపడుతుంది. మొటిమలకి చెక్ తరచుగా ప్రజలు మొఖంపై మొటిమల సమస్యలని ఎదుర్కొంటారు. స్టార్ ఫ్రూట్ చర్మంపై ఉండే మొటిమలను నయం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. స్టార్ ఫ్రూట్‌లో విటమిన్ సి పుష్కలంగా లభిస్తుంది. దీన్ని ఉపయోగించడం వల్ల మొటిమల సమస్య తొలగిపోతుంది. జుట్టు పెరుగుదల స్టార్ ఫ్రూట్ జుట్టు పెరుగుదలకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఇందులో బి, సి విటమిన్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. విటమిన్ బి ఉన్న ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు మూలాల నుంచి బలపడుతుంది. చుండ్రు సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లయితే స్టార్ ఫ్రూట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు