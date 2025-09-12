Health Tips : ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే.. పడుకున్న వెంటనే నిద్రలోకి జారుకుంటారు!
మంచి ఆరోగ్యానికి సరైన నిద్ర చాలా అవసరం. కానీ, ఆధునిక జీవనశైలిలో ఒత్తిడి, పని ఒత్తిడి వల్ల చాలామందికి నిద్ర పట్టడం లేదు. దీని వల్ల అలసట, చిరాకు, జీర్ణక్రియ సమస్యలతో పాటు దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయి. ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కోసం కొన్ని సులభమైన, ప్రభావవంతమైన చిట్కాలు తెలుసుకుందాం.
నిద్ర పట్టాలంటే ఏం చేయాలి?
1. ఉదయం సూర్యకాంతి:
నిద్ర సమస్యలు ఎక్కువగా ఉంటే, ఉదయం సూర్యోదయం సమయంలో కళ్లజోడు లేకుండా బయటకి వెళ్లండి. సూర్యకాంతి కళ్ళు, చర్మంపై పడినప్పుడు, శరీరంలోని సహజ నిద్ర-మేల్కొలుపు చక్రం (circadian rhythm) సరి అవుతుంది. ఇది మీకు పగలు చురుకుగా ఉండటానికి, రాత్రి మంచి నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
2. కిటికీలో నుంచి సూర్యకాంతిని చూడండి:
ఒకవేళ ఉదయం బయటకు వెళ్లడం సాధ్యం కాకపోతే, కిటికీ తెరిచి సూర్యకాంతిలో కూర్చోండి. ఉదయపు సహజ కాంతి మెదడుకు రోజును ప్రారంభించడానికి సరైన సంకేతాన్ని ఇస్తుంది. ఇది మెలాటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ హార్మోన్ రాత్రి సరైన సమయానికి నిద్ర రావడానికి సహాయపడుతుంది.
3. నిద్రకు ఒక నిర్దిష్ట సమయం:
ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, మేల్కొనడం అలవాటు చేసుకోండి. శరీరం ఒక క్రమ పద్ధతికి అలవాటు పడినప్పుడు, అది సమయానికి నిద్రలోకి జారుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది.
4. చీకటి గదిలో పడుకోండి:
నిద్రపోయేటప్పుడు గదిలో కృత్రిమ కాంతి లేకుండా చూసుకోండి. రాత్రి లైట్లు లేదా ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాల స్క్రీన్ల నుంచి వచ్చే కాంతి నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. అవసరమైతే స్లీప్ మాస్క్ ఉపయోగించండి. చీకటి గది మెలాటోనిన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఇది త్వరగా నిద్ర పట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
5. గది ఉష్ణోగ్రతను చల్లగా ఉంచండి:
నిద్రకు సరైన ఉష్ణోగ్రత 18-20°C ఉండాలి. చల్లటి గది మెదడును చల్లగా ఉంచుతుంది. ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడటానికి సహాయపడుతుంది. మంచి, గాఢ నిద్రను అందిస్తుంది.