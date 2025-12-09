  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Home Remedies : చలికాలం సమస్యలకు చెక్.. గొంతు, పంటి నొప్పికి ఇంట్లోనే పరిష్కారం

Home Remedies : చలికాలం సమస్యలకు చెక్.. గొంతు, పంటి నొప్పికి ఇంట్లోనే పరిష్కారం
x

Home Remedies : చలికాలం సమస్యలకు చెక్.. గొంతు, పంటి నొప్పికి ఇంట్లోనే పరిష్కారం

Highlights

డిసెంబర్ ప్రారంభం కావడంతో చలి రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. వాతావరణంలో ఈ మార్పు మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో గొంతు నొప్పి, పంటి నొప్పి, పొడి దగ్గు వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Home Remedies : డిసెంబర్ ప్రారంభం కావడంతో చలి రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. వాతావరణంలో ఈ మార్పు మన ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో గొంతు నొప్పి, పంటి నొప్పి, పొడి దగ్గు వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. లేదా కఫం పేరుకుపోయి ఛాతిలో నొప్పి కూడా మొదలు కావచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మందుల కోసం పరుగులు పెట్టకుండా, ఇంట్లో సులభంగా లభించే కొన్ని సహజ పదార్థాలను ఔషధంగా వాడుకోవచ్చు. ఇవి గొంతు నొప్పిని తగ్గించడంతో పాటు జలుబు, దగ్గు నుంచి కూడా ఉపశమనం ఇస్తాయి.

లికోరైస్

లికోరైస్ అనేది ఒక వేరు రూపంలో లభించే పదార్థం. ఇది గొంతు నొప్పి, పేరుకుపోయిన కఫం, జలుబును నివారించడంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. దీనిని నెయ్యి లేదా తేనెతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. అదనంగా లికోరైస్‌ను ఉపయోగించి టీ లేదా కషాయం తయారుచేసి తాగడం వల్ల త్వరగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.

తులసి రసం

సాధారణంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ తులసి మొక్క ఉంటుంది. తులసి ఆకుల రసాన్ని తాగడం వల్ల గొంతుకు సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఇది జలుబు మరియు దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం ఇస్తుంది. తులసి ఆకులను నేరుగా నమిలినా, లేదా వాటి రసాన్ని తేనెతో కలిపి తీసుకున్నా మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

అల్లం లేదా శొంఠి

చలికాలంలో దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ అల్లం ఎక్కువగా వాడుతారు. అల్లంతో టీ చేసుకుని తాగడం చాలామందికి ఇష్టం. మీకు పంటి నొప్పి ఉంటే, శొంఠి (ఎండిన అల్లం) చిన్న ముక్కను తీసుకుని నొప్పి ఉన్న పంటి కింద ఉంచాలి. ఆ రసం నెమ్మదిగా పంటికి చేరి, మీకు ఉపశమనం ఇస్తుంది. తాజా అల్లం దొరకకపోతే, శొంఠి పొడిని తేనెతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కూడా గొంతు మరియు దగ్గు సమస్యలు తగ్గుతాయి.

పసుపు నీటితో పుక్కిలించడం

పంటి నొప్పి లేదా చలికాలంలో వచ్చే గొంతు నొప్పి నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, పసుపు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. కొంచెం తాజా పసుపును పొడి చేసి, దానిని ఉప్పు కలిపిన వెచ్చని నీటిలో కలపాలి. ఈ నీటిని వడగట్టి, రోజుకు రెండు నుంచి మూడు సార్లు నోటిలో వేసుకుని పుక్కిలించాలి. ఇది పంటి నొప్పిని తగ్గించడమే కాకుండా, నోటి దుర్వాసనను నివారించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick