Watermelon Side Effects: పుచ్చకాయ తింటున్నారా? ఈ వ్యాధులు ఉన్నవారు తింటే డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్లినట్టే!
Watermelon Side Effects: ఎండలు మండిపోతున్న వేళ.. దాహార్తిని తీర్చుకోవడానికి మనందరికీ గుర్తొచ్చే మొదటి పండు పుచ్చకాయ. శరీరానికి చల్లదనాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు 90 శాతం నీరు, విటమిన్ ఎ, సి, బి6 వంటి పోషకాలను అందించే ఈ పండు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అయితే, పుచ్చకాయ అందరికీ మంచిది కాదని, కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు దీనిని తింటే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: పుచ్చకాయలో సహజ చక్కెరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ (GI) అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా లేకుండా దీనిని అతిగా తినకూడదు.
కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు: పుచ్చకాయలో పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. మూత్రపిండాల పనితీరు మందగించిన వారిలో పొటాషియం స్థాయిలు పెరిగితే గుండె లయ తప్పడం (Arrhythmia), కండరాల బలహీనత వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
జీర్ణకోశ వ్యాధులు: ఇందులో ఉండే 'లైకోపీన్' అధికమైతే గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, విరేచనాలకు దారితీస్తుంది. సున్నితమైన కడుపు ఉన్నవారు దీనికి దూరంగా ఉండటమే మేలు.
వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్: అతిగా పుచ్చకాయ తినడం వల్ల శరీరంలో సోడియం స్థాయిలు పడిపోయి 'వాటర్ ఇంటాక్సికేషన్' అనే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కాళ్ల వాపులు, తీవ్రమైన అలసట కలుగుతాయి.
నిపుణులు సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలు:
రాత్రిపూట వద్దు: రాత్రి సమయంలో పుచ్చకాయ తింటే జీర్ణక్రియ మందగించడమే కాకుండా, తరచుగా మూత్ర విసర్జన వల్ల నిద్రకు భంగం కలుగుతుంది.
పరిమితి ముఖ్యం: రోజుకు 200 నుండి 300 గ్రాముల కంటే ఎక్కువ పుచ్చకాయ తీసుకోకపోవడం ఉత్తమం.
ఖాళీ కడుపుతో వద్దు: కొంతమందిలో ఖాళీ కడుపుతో పుచ్చకాయ తింటే ఎసిడిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆరోగ్యానికి మంచిదని చెప్పి పుచ్చకాయను ఇష్టానుసారంగా తినే ముందు మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని ఒక్కసారి గమనించుకోవడం శ్రేయస్కరం.
గమనిక: పుచ్చకాయ ఆరోగ్యకరమైన పండే అయినప్పటికీ, పైన పేర్కొన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు, గర్భిణీలు తమ ఆహారంలో దీనిని చేర్చుకునే ముందు పోషకాహార నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.