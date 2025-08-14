Body Pain : శరీరంలో తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం.. ఏ వ్యాధి లక్షణాలో తెలుసా ?
Body Pain : శరీరంలో తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం.. ఏ వ్యాధి లక్షణాలో తెలుసా ?
Body Pain : శరీరంలో తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం అనేక కారణాల వల్ల రావచ్చు. వీటిలో వైరల్, బ్యాక్టీరియా లేదా పరాన్నజీవి ఇన్ఫెక్షన్లు ముఖ్యమైనవి. తీవ్రమైన జ్వరంతో తరచుగా తల, కండరాలు, కీళ్ళు లేదా మొత్తం శరీరంలో నొప్పి ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు జ్వరం, నొప్పితో పాటు చలి, బలహీనత, ఆకలి తగ్గడం, అలసట కూడా కలుగుతాయి. శరీరం బరువుగా ఉన్నట్లు అనిపించడం, సాధారణ పనులు చేయలేకపోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ లక్షణాలు కొన్ని గంటల నుండి కొన్ని రోజుల వరకు ఉండవచ్చు. ఇది వ్యాధి కారణం, తీవ్రతపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం ఎక్కువ కాలం ఉంటే అది శరీర శక్తిని బాగా తగ్గిస్తుంది. నిరంతర జ్వరం వల్ల డీహైడ్రేషన్ అయ్యి, తల తిరగడం, బలహీనత పెరుగుతాయి. తీవ్రమైన నొప్పి కండరాలు, కీళ్ళలో వాపుకు కారణం కావచ్చు. దీనివల్ల నడవడం, రోజువారీ పనులు చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఎక్కువ కాలం పాటు తీవ్రమైన జ్వరం ఉంటే గుండె, కిడ్నీలు, కాలేయంపై కూడా ఒత్తిడి పడుతుంది. పిల్లలు, వృద్ధులలో ఈ పరిస్థితి మరింత ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారి రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉంటుంది. సరైన సమయంలో చికిత్స అందకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు వ్యాపించి నష్టం కలిగించవచ్చు. అందుకే తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరాన్ని తేలికగా తీసుకోకూడదు. వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించాలి.
తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం అనేక వ్యాధుల లక్షణాలు కావచ్చు. ఫ్లూ, చికెన్ గున్యా, డెంగ్యూ, వైరల్ ఫీవర్ వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లలో ఇది సాధారణం. టైఫాయిడ్, న్యుమోనియా, యూరిన్ ఇన్ఫెక్షన్, సైనసైటిస్ వంటి బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్లలో కూడా ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. మలేరియా వంటి పరాన్నజీవి ఇన్ఫెక్షన్లలో జ్వరంతో పాటు వణుకు, చెమటలు రావడం సర్వసాధారణం. వీటితో పాటు రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటి ఆటోఇమ్యూన్ వ్యాధులు, మెనింజైటిస్ లేదా సెప్సిస్ వంటి కొన్ని తీవ్రమైన పరిస్థితులలో కూడా తీవ్రమైన నొప్పి, జ్వరం కనిపిస్తాయి. ఇలాంటి సందర్భాలలో సరైన కారణాన్ని తెలుసుకోవడానికి డాక్టర్లు తరచుగా బ్లడ్ టెస్ట్, యూరిన్ టెస్ట్, కొన్నిసార్లు ఇమేజింగ్ పరీక్షలను సూచిస్తారు.