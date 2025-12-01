Self Care Tips: 5/15/30/60 నిమిషాల సెల్ఫ్కేర్ రూటీన్ – మీ కోసం మీరే ఖర్చు చేయాల్సిన సమయం ఇదే!
ఇప్పటి మనుషుల జీవితం — ఉద్యోగం, దాంపత్యం, పిల్లల పెంపకం, లక్ష్యాల సాధన — ఇవన్నీ కలగలసి పరుగులు పెట్టే రకం అయిపోయిందంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఈ పరుగులో అందరూ ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మర్చిపోతున్నారు… స్వీయ సంరక్షణ (Self Care).
సెల్ఫ్కేర్ అంటే పెద్దగా టైమ్ తీసుకునే పనులేం కావు. మీరు అందుబాటులో ఎంత సమయం ఉన్నా — 5 / 15 / 30 / 60 నిమిషాలు — ఆ మేరకు సులభంగా చేయగల పనులు చాలానే ఉన్నాయి. వాటితో మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంతో రిఫ్రెష్ అవ్వొచ్చు.
5 నిమిషాల సెల్ఫ్కేర్
చాలా తక్కువ సమయం ఉన్నప్పటికీ వెంటనే చేయగల చిన్న కానీ శక్తివంతమైన చర్యలు:
- 5 నిమిషాల ధ్యానం
- ఒక గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీరు తాగడం
- స్నేహితులకు ఒక చిన్న మెసేజ్ లేదా చాట్
- టీ/కాఫీ ని నిదానంగా ఆస్వాదించడం
- దేవుడిని ప్రార్థించడం
- రోజులో చేసిన మంచి పనులను గుర్తుచేసుకోవడం
వీటితో మూడ్ వెంటనే పాజిటివ్గా మారుతుంది.
15 నిమిషాల సెల్ఫ్కేర్ రూటీన్
కొంచెం టైమ్ దొరికితే ఇవి బెస్ట్ ఛాయిస్:
- పేపర్ లేదా మ్యాగజైన్ చదవడం
- ఆలోచనలను నోట్బుక్లో రాయడం
- రోజువారీ పనుల ప్రణాళిక
- ఇంటి మొక్కలకు నీరు పోయడం
- చిన్న వాకింగ్
- 15 నిమిషాల యోగా
- ఇష్టమైన సంగీతం వినడం
ఈ 15 నిమిషాలు మీ మనసును పూర్తిగా రీసెట్ చేస్తాయి.
30 నిమిషాల సెల్ఫ్కేర్
అరగంట టైమ్ దొరికితే ఇలా చేసుకోండి:
- స్నేహితుడితో కాస్త సుదీర్ఘంగా మాట్లాడటం
- పాడ్కాస్ట్ వినడం
- పుస్తకం చదవడం
- కామెడీ షో లేదా మంచి ప్రోగ్రామ్ చూడటం
- ఫేస్ మాస్క్ వేసుకోవడం
- వేడి/చల్లని నీటితో రిలాక్సింగ్ బాత్
- చిన్న టూర్ ప్లాన్ చేయడం
ఇవి మానసికంగా చాలా లైట్గా ఫీల్ చేయిస్తాయి.
60 నిమిషాల సెల్ఫ్కేర్
మీకు గంట సమయం దొరికితే ఇవి పరిపూర్ణమైన ఎంపికలు:
- మీకు ఇష్టమైన వంట చేయడం
- మెహందీ పెట్టుకోవడం లేదా గోళ్లకు నెయిల్ పాలిష్
- భార్య/భర్త/స్నేహితుడితో బయట విందు
- గంటలో పూర్తయ్యే చిన్న డ్రైవ్
- దగ్గరలో ఉన్న ఆలయం లేదా బంధువుల ఇంటికి వెళ్లడం
- టైమ్ ఎక్కువైతే సినిమా చూడటం
గంట సమయం పెట్టుకున్నా… ఎప్పటికీ లభించని మెంటల్ పీస్ దొరుకుతుంది.
ఎందుకు సెల్ఫ్కేర్ తప్పనిసరి?
- ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
- మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది
- నిద్ర నాణ్యత పెరుగుతుంది
- క్రియేటివిటీ, ఉత్సాహం పెరుగుతాయి
- సంబంధాలు మరింత బలపడతాయి
మీ సమయాన్ని బట్టి పై లిస్ట్ నుంచి ఏదైనా ఒక్కటి అయినా చేయండి… మీ జీవితం మరింత పాజిటివ్, ప్రశాంతంగా మారుతుంది.