Sankranti 2026: పల్లెల్లో మొదలైన కోడి పందేల హోరు.. వినోదం ఓకే కానీ 'జర భద్రం'!
సంక్రాంతి కోడి పందేల నేపథ్యంలో పల్లెల్లో సందడి మొదలైంది. అయితే పందేల వద్ద ప్రమాదాలు, చట్టపరమైన సమస్యల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
సంక్రాంతి అంటేనే ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, పిండివంటలు మాత్రమే కాదు.. పల్లెల్లో అసలైన ఉత్సాహాన్ని నింపేవి కోడి పందేలు. భోగి నుంచి కనుమ వరకు మూడు రోజుల పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ముఖ్యంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో ఈ పందేల సందడి ఆకాశాన్ని తాకుతుంది. అయితే, ఈ వినోదం మధ్యలో ప్రాణాపాయం, చట్టపరమైన చిక్కులు పొంచి ఉన్నాయని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
గోదావరి జిల్లాల్లో పందేల జాతర:
సంప్రదాయం పేరిట జరిగే ఈ పందేలను చూడటానికి దేశవిదేశాల నుంచి జనం తరలివస్తుంటారు. కోడి కత్తుల యుద్ధం, గెలుపోటముల ఉత్కంఠ పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని వేడెక్కిస్తుంది. కానీ, ఇటీవలి కాలంలో ఈ క్రీడ కేవలం వినోదానికే పరిమితం కాకుండా.. కోట్లాది రూపాయల బెట్టింగ్లు, మద్యం మత్తులో గొడవలకు వేదికగా మారుతోంది.
మందుబాబులు, బెట్టింగ్ రాయుళ్లకు హెచ్చరిక:
కోడి పందేల వద్ద ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయి. పొరపాటున కోడి కాలికి కట్టిన కత్తి తగిలితే ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పందేల దగ్గరకు వెళ్లే వారు ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి:
చట్టాన్ని గౌరవించండి: చాలా ప్రాంతాల్లో కోడి పందేలపై నిషేధం ఉంది. పోలీసుల నిఘా ఉంటుంది కాబట్టి, అనవసరంగా కేసులు, అరెస్టుల బారిన పడకండి.
ఆర్థికంగా నష్టపోకండి: పందెంలో గెలుపు కంటే ఓటమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. వేలల్లో, లక్షల్లో బెట్టింగ్లు కాసి కుటుంబాలను రోడ్డున పడేసుకోకండి.
పిల్లలను దూరంగా ఉంచండి: రక్తపాతం, హింసాత్మక దృశ్యాలు పిల్లల మనసుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయి. వారిని పందేల బరుల వద్దకు తీసుకెళ్లకండి.
మద్యం మత్తులో గొడవలు వద్దు: పందేల దగ్గర చిన్న మాట పట్టింపు కూడా పెద్ద గొడవలకు దారితీస్తుంది. గొడవలకు దూరంగా ఉండటమే శ్రేయస్కరం.
కత్తుల పట్ల జాగ్రత్త: పందెం కోడి ఎటు దూకుతుందో ఎవరూ ఊహించలేరు. కోడి కాలి కత్తి తగిలి ఏటా ఎంతో మంది గాయపడటం, మరణించడం జరుగుతోంది. కాబట్టి బరికి తగినంత దూరంలో ఉండండి.
సంక్రాంతి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవాలి కానీ, పందేల మోజులో పడి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకోకూడదని పోలీసులు మరియు సామాజిక కార్యకర్తలు సూచిస్తున్నారు.