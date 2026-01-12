Home Loan Tips: రూ. 50 లక్షల హోమ్ లోన్ కావాలా? మీ జీతం ఎంత ఉండాలి? నెలవారీ EMI లెక్కలు ఇవే!
రూ. 50 లక్షల గృహ రుణం పొందడానికి మీకు ఉండాల్సిన కనీస జీతం ఎంత? నెలవారీ EMI ఎంత పడుతుంది? RBI రెపో రేటు తగ్గింపు తర్వాత మారిన వడ్డీ రేట్ల పూర్తి వివరాలు.
సొంత ఇల్లు ప్రతి ఒక్కరి కల. అయితే పెరిగిన ధరల దృష్ట్యా హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇల్లు కొనాలన్నా లేదా కట్టుకోవాలన్నా కనీసం రూ. 50 లక్షల వరకు బడ్జెట్ అవసరమవుతోంది. అదృష్టవశాత్తూ, RBI రెపో రేటును తగ్గించడంతో ప్రస్తుతం హోమ్ లోన్ వడ్డీ రేట్లు భారీగా తగ్గాయి. ఈ నేపథ్యంలో రూ. 50 లక్షల రుణం తీసుకోవాలనుకునే వారికి ఉండాల్సిన అర్హతలు, జీతం వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వడ్డీ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి?
ప్రస్తుతం చాలా బ్యాంకులు తమ వడ్డీ రేట్లను సవరించాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి కొన్ని ప్రముఖ బ్యాంకుల్లో కనిష్ఠ వడ్డీ రేటు 7.20 శాతానికి చేరుకుంది. ఇది గృహ కొనుగోలుదారులకు ఒక గొప్ప సువర్ణావకాశం.
రూ. 50 లక్షల లోన్ - EMI లెక్కలు (వడ్డీ 7.20% వద్ద):
మీరు తీసుకునే లోన్ కాలపరిమితిని (Tenure) బట్టి మీ నెలవారీ ఈఎంఐ మారుతుంది:
లోన్ కాలపరిమితి (Years),నెలవారీ EMI (సుమారుగా),ఉండాల్సిన కనీస జీతం
30 ఏళ్లు," రూ. 34,000", "రూ. 68,000 +"
25 ఏళ్లు," రూ. 36,000", " రూ. 72,000 +"
గమనిక: సాధారణంగా బ్యాంకులు మీ నికర జీతంలో (Net Salary) 50 శాతం వరకు మాత్రమే EMI చెల్లించేలా లోన్ మొత్తాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. అంటే, మీరు రూ. 34,000 EMI కట్టాలంటే, మీ చేతికి వచ్చే జీతం కనీసం రూ. 68,000 ఉండాలి.
తక్కువ వడ్డీకే లోన్ రావాలంటే ఈ 3 విషయాలు తప్పనిసరి:
క్రెడిట్ స్కోర్ (Credit Score): మీ క్రెడిట్ స్కోర్ 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటేనే బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీ రేటుకే రుణం ఇస్తాయి. స్కోర్ తక్కువగా ఉంటే వడ్డీ రేటు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగ స్థిరత్వం: మీరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగి లేదా మంచి కార్పొరేట్ కంపెనీలో పనిచేస్తుంటే బ్యాంకులు లోన్ ఇచ్చేందుకు మొగ్గు చూపుతాయి.
పాత బకాయిలు: మీకు ఇప్పటికే ఇతర లోన్లు (పర్సనల్ లోన్ లేదా కార్ లోన్) ఉంటే, మీ హోమ్ లోన్ అర్హత తగ్గుతుంది.
ముగింపు:
లోన్ తీసుకునే ముందు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు, డాక్యుమెంటేషన్ ఛార్జీలు మరియు ఫోర్క్లోజర్ నిబంధనలను ఒకటికి రెండుసార్లు తనిఖీ చేసుకోండి. వడ్డీ రేట్లు తక్కువగా ఉన్న ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం మంచిది.