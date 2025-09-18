Quality Sleep: ఆరోగ్యానికి నిద్ర..ఇప్పుడు అందరి ప్రాధాన్యత..
ఈ మధ్యకాలంలో ఆరోగ్యానికి, మంచి జీవనశైలికి నిద్ర చాలా అవసరం అని అందరూ గుర్తిస్తున్నారు. మనం ఎక్కువగా ఆహారం, వ్యాయామం గురించే మాట్లాడుకుంటాం. కానీ, శారీరక, మానసిక, మరియు మెదడు ఆరోగ్యం కోసం నిద్ర కూడా అంతే ముఖ్యం అని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిద్ర వెనుక ఉన్న సైన్స్:
పరిశోధనల ప్రకారం, పెద్దవారికి రాత్రికి 7-9 గంటల నిద్ర అవసరం. సరిగా నిద్రపోతే జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది, సమస్యలను పరిష్కరించే శక్తి మెరుగుపడుతుంది మరియు రోగనిరోధక శక్తి కూడా బలోపేతం అవుతుంది. మరోవైపు, సరిగా నిద్రపోకపోతే గుండె జబ్బులు, లావు పెరగడం మరియు ఆందోళన వంటి సమస్యలు వస్తాయి.
నిద్రపోయే ముందు డిజిటల్ డిటాక్స్:
నిద్రపోయే ముందు ఫోన్, టీవీ వంటి వాటిని ఎక్కువగా చూడడం వల్ల నిద్రకు సహాయపడే మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది. దీనివల్ల నిద్ర ఆలస్యం అవుతుంది. అందుకే, ఆరోగ్య నిపుణులు నిద్రపోయే కనీసం ఒక గంట ముందు స్క్రీన్ చూడడం మానేయాలని సూచిస్తున్నారు.
నిద్ర వాతావరణం:
చీకటిగా, నిశ్శబ్దంగా, మరియు చల్లగా ఉండే గదులు నిద్ర నాణ్యతను పెంచుతాయి. బ్లాకౌట్ కర్టెన్స్, నాయిస్-క్యాన్సిలింగ్ పరికరాలు లేదా మంచి సువాసనల వంటి చిన్న మార్పులు కూడా శాంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాయి.
జీవనశైలిలో మార్పు:
ఇప్పుడు ఉద్యోగ స్థలాల్లో కూడా నిద్రకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. మంచి నిద్ర మంచి పనితీరుకు దారితీస్తుందని సంస్థలు గుర్తించాయి. అందుకే, కొన్ని సంస్థలు మధ్యలో కాసేపు నిద్రపోవడానికి అవకాశం కల్పించడం లేదా పని వేళల్లో మార్పులు చేయడం వంటివి చేస్తున్నాయి.
ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన ట్రెండ్స్ మారుతున్న కొద్దీ, నిద్ర కేవలం ఒక సౌలభ్యం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి తప్పనిసరి అని అందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారు.