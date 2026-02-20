Pomegranate: దానిమ్మ తింటున్నారా? ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు జాగ్రత్త.. ప్రాణాపాయం తప్పదు!
Pomegranate: దానిమ్మ పండును 'పోషకాల గని' అని పిలుస్తారు. దీనిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు గుండెకు మేలు చేస్తాయని అందరికీ తెలిసిందే. అయితే, దానిమ్మ అందరికీ అమృతం కాదని, కొందరికి ఇది విషతుల్యంగా మారుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల మందులు వాడేవారు, శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధమవుతున్న వారు దానిమ్మకు దూరంగా ఉండటమే మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
ఎవరెవరు దానిమ్మకు దూరంగా ఉండాలి?
1. లో-బీపీ (హైపోటెన్షన్) ఉన్నవారు:
దానిమ్మ రక్తపోటును తగ్గించడంలో చాలా శక్తివంతంగా పనిచేస్తుంది. రోజుకు 300ml దానిమ్మ రసం తాగితే సిస్టొలిక్ మరియు డయాస్టొలిక్ రక్తపోటు గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇప్పటికే తక్కువ రక్తపోటుతో బాధపడేవారు దీనిని తీసుకుంటే, బీపీ మరింత పడిపోయి మూర్ఛ రావడం లేదా షాక్కు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
2. దీర్ఘకాలిక మందులు వాడుతున్న వారు:
బీటా బ్లాకర్స్, స్టాటిన్స్, యాంటీకోగ్యులెంట్స్ వంటి మందులు వాడేవారికి దానిమ్మ హాని చేస్తుంది. కాలేయం ఈ మందులను ప్రాసెస్ చేసే వేగాన్ని దానిమ్మలోని సమ్మేళనాలు తగ్గిస్తాయి. దీనివల్ల శరీరంలో మందుల సాంద్రత పెరిగి, దుష్ప్రభావాలు (Side Effects) తీవ్రమయ్యే అవకాశం ఉంది.
3. శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధమయ్యే వారు:
దానిమ్మ రక్తం గడ్డకట్టే ప్రక్రియపై ప్రభావం చూపుతుంది. అనస్థీషియా మందులతో ఇది చర్య జరిపే అవకాశం ఉన్నందున, ఏదైనా ఆపరేషన్ జరగడానికి కనీసం రెండు వారాల ముందే దానిమ్మను మానేయాలని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. లేదంటే శస్త్రచికిత్స సమయంలో అధిక రక్తస్రావం అయ్యే ముప్పు ఉంది.
4. జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉన్నవారు:
దీనిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, సున్నితమైన జీర్ణవ్యవస్థ ఉన్నవారిలో ఇది విరేచనాలు, ఉబ్బరం కలిగిస్తుంది. దానిమ్మలోని 'టానిన్లు' పేగు పొరలకు చికాకు కలిగిస్తాయి. గింజలు జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కాబట్టి జీర్ణక్రియపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
5. అలర్జీ బాధితులు:
కొందరిలో దానిమ్మ తింటే ముఖం వాపు, దురద, దద్దుర్లు వస్తాయి. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా మారి 'అనాఫిలాక్సిస్' అనే ప్రమాదకర పరిస్థితికి దారితీయవచ్చు.
ముగింపు:
దానిమ్మ ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, పైన పేర్కొన్న సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుని సలహా మేరకే దీనిని తీసుకోవాలి. ఏ ఆరోగ్యవంతుడైనా దానిమ్మను మితంగా తీసుకోవడమే ఉత్తమమని నిపుణుల సూచన.