Onions : ఉల్లిపాయలపై నల్ల మచ్చలు ఉంటే తినొచ్చా? ఈ సమస్యలు ఉన్నవారు అస్సలు తినొద్దు
ఉల్లిపాయలు లేని వంటగది ఉండదు. వంటకు మంచి రుచిని, సువాసనను అందించే ఉల్లిపాయలు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచివి. అయితే, కొన్నిసార్లు ఉల్లిపాయలపైన నల్లటి మచ్చలు కనిపించడం గమనించే ఉంటారు.
Onions : ఉల్లిపాయలు లేని వంటగది ఉండదు. వంటకు మంచి రుచిని, సువాసనను అందించే ఉల్లిపాయలు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచివి. అయితే, కొన్నిసార్లు ఉల్లిపాయలపైన నల్లటి మచ్చలు కనిపించడం గమనించే ఉంటారు. ఇలాంటి ఉల్లిపాయలను తినవచ్చా లేదా అనే అనుమానం చాలా మందికి వస్తుంది. దీనిపై ఆరోగ్య నిపుణులు ఏమంటున్నారో, ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ ఉల్లిపాయలను తినకూడదో తెలుసుకుందాం.
ఉల్లిపాయలపైన నల్లటి మచ్చలు రావడానికి కారణం ఆస్పెర్జిల్లస్ నైగర్ అనే ఒక రకమైన ఫంగస్. ఈ ఫంగస్ సాధారణంగా మట్టిలో ఉంటుంది. తేమతో కూడిన వాతావరణంలో, గాలి సరిగా ప్రసరించని ప్రదేశాల్లో (ఉదాహరణకు, సంచుల్లో లేదా మూసి ఉన్న డబ్బాల్లో) ఉల్లిపాయలను నిల్వ చేసినప్పుడు ఈ ఫంగస్ పెరుగుతుంది. ఉల్లిపాయ బయటి పొర దెబ్బతిన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి మచ్చలు కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పోషకాహార నిపుణులు చెప్పే దాని ప్రకారం.. చాలా మంది ఆరోగ్యవంతులకు ఈ ఫంగస్ వల్ల పెద్దగా ప్రమాదం ఉండదు. ఉల్లిపాయపైన నల్లటి మచ్చలు ఉంటే, బయటి పొరను జాగ్రత్తగా తీసివేసి, ఉల్లిపాయను శుభ్రంగా కడిగి వంటలో ఉపయోగించవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎలాంటి హాని ఉండదని అధ్యయనాలు కూడా చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ ఫంగస్ కొన్నిసార్లు విషపూరితమైన పదార్థాలను విడుదల చేసే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, అలర్జీలు, ఆస్తమా లేదా ఇతర శ్వాసకోశ వ్యాధులు ఉన్నవారు ఈ రకమైన ఉల్లిపాయలను తినడం అస్సలు మంచిది కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ఉల్లిపాయలపై ఫంగస్ రాకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలను చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో, గాలి బాగా తగిలేలా నిల్వ చేయాలి. ఉల్లిపాయలను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోవడమే మంచిది. ఫ్రిడ్జ్లోని తేమ ఫంగస్ పెరగడానికి తోడ్పడుతుంది. ఉల్లిపాయలను వంటకు ముందు వాటిపై ఎలాంటి మచ్చలు లేకుండా జాగ్రత్తగా చూసి, శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే, ఉల్లిపాయలను సురక్షితంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఏవైనా అలర్జీలు లేదా శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉంటే మాత్రం, నల్ల మచ్చలు ఉన్న ఉల్లిపాయలకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం.