Okra Water : బెండకాయ నీరు ఖాళీ కడుపుతో తాగితే ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలో తెలుసా ?

Okra Water The Surprising Health Benefits of Drinking It on an Empty Stomach!
Okra Water : బెండకాయ నీరు ఖాళీ కడుపుతో తాగితే ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలో తెలుసా ?

Highlights

Okra Water : బెండకాయ నీరు ఖాళీ కడుపుతో తాగితే ఎన్ని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలో తెలుసా ?

Okra Water : బెండకాయ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని అందరికీ తెలిసిందే. కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో బెండకాయను కూరగా తినడం కంటే, రాత్రంతా నీళ్లలో నానబెట్టి, ఉదయం ఆ నీటిని తాగే అలవాటు బాగా పెరిగింది. దీన్నే బెండకాయ నీరు అని పిలుస్తున్నారు. దీనిని తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం. నాలుగు లేదా ఐదు తాజా బెండకాయలను శుభ్రంగా కడిగి, చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి ఒక గాజు సీసాలో వేసి, నీటితో నింపి రాత్రంతా ఫ్రిజ్‌లో ఉంచాలి. ఉదయం ఆ ముక్కలను తీసేసి, ఖాళీ కడుపుతో ఆ నీటిని తాగితే అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయని పోషకాహార నిపుణులు కూడా చెబుతున్నారు.

బెండకాయ నీటితో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

1. జీర్ణ సమస్యలకు చెక్

బెండకాయలో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది. గ్యాస్, అసిడిటీ, ఉబ్బరం వంటి జీర్ణ సమస్యలను నివారించడంలో ఈ నీరు సహాయపడుతుంది.

2. షుగర్ పేషంట్లకు వరం

బెండకాయ నీరు రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ కంట్రోల్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది. దీనివల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఇప్పటికే మధుమేహం ఉన్నవారు రోజూ ఒక గ్లాసు ఈ నీటిని తాగితే చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

3. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు

బెండకాయ నీటిలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ప్రతిరోజూ ఈ నీరు తాగడం వల్ల వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు.

4. బరువు తగ్గడానికి సహాయం

బెండకాయ నీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది బాగా సహాయపడుతుంది. బరువు త్వరగా తగ్గాలనుకునేవారు ప్రతిరోజూ ఒక గ్లాసు బెండకాయ నీటిని తాగాలి.

5. చర్మ ఆరోగ్యం మెరుగు

బెండకాయ నీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి ఉంటాయి. ఇవి చర్మాన్ని ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తాయి. దీనివల్ల చర్మం కాంతివంతంగా, అందంగా కనిపిస్తుంది.

6. కీళ్ల నొప్పుల నుండి ఉపశమనం

బెండకాయ నీటిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు కీళ్లలో వాపు, నొప్పిని నివారించి, కీళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. ఇది ఆర్థరైటిస్ వంటి సమస్యల నుండి రక్షిస్తుంది.

7. బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ తగ్గింపు

బెండకాయలో ఉండే ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించడంలో సహాయపడతాయి. ఇది గుండెకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, తద్వారా గుండె సంబంధిత సమస్యల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

8. క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకుంటుంది

బెండకాయ నీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణాలను ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తాయి. దీనివల్ల క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదల అడ్డుకుంటుంది, తద్వారా క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.

