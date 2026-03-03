  • Menu
Noni Fruit: గుండెపోటు నుంచి క్యాన్సర్ వరకు.. ఈ పండుతో చెక్ పెట్టొచ్చు!

Noni Fruit: గుండెపోటు నుంచి క్యాన్సర్ వరకు.. ఈ పండుతో చెక్ పెట్టొచ్చు!
Noni Fruit: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుత ఫలాల్లో 'నోని' పండు ఒకటి. దీనిని 'ఇండియన్ మల్బరీ' అని కూడా పిలుస్తారు.

Noni Fruit: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుత ఫలాల్లో 'నోని' పండు ఒకటి. దీనిని 'ఇండియన్ మల్బరీ' అని కూడా పిలుస్తారు. లేత పసుపు, ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ఈ పండు కేవలం రుచికే కాదు, అనేక మొండి రోగాలను నయం చేసే ఔషధ గుణాలకు నిలయం. నోని పండు మాత్రమే కాదు, దీని ఆకులు, బెరడు, వేర్లలో కూడా అపారమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి.

గుండెకు రక్షణ.. కొలెస్ట్రాల్‌కు చెక్:

నేటి కాలంలో పెరిగిపోతున్న గుండెపోటు ప్రమాదాలను నివారించడంలో నోని పండు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రక్తంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, గుండె ధమనుల్లో అడ్డంకులు ఏర్పడకుండా చూస్తుంది. హైబీపీ (High BP) సమస్యతో బాధపడేవారికి ఇది ఒక మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు వరం:

నోని పండు రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను (Sugar levels) సమర్థవంతంగా నియంత్రిస్తుంది. ఇది శరీరంలో ఇన్సులిన్ నిరోధకతను పెంచి, టైప్-2 డయాబెటిస్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది.

రోగనిరోధక శక్తి పెంచడంలో మొనగాడు:

నోని పండులో విటమిన్-సి పుష్కలంగా ఉంటుంది.

వైరస్ల నుంచి రక్షణ: ఇందులో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, యాంటీ వైరల్ గుణాలు సీజనల్ వ్యాధులు సోకకుండా శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి.

క్యాన్సర్ నిరోధకం: కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే శక్తి కూడా ఈ పండుకు ఉందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.

బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి మెరుగైన ఫలితాలు:

వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవారికి నోని పండు ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. ఇది శరీర మెటబాలిజం రేటును పెంచి, కొవ్వు వేగంగా కరగడానికి తోడ్పడుతుంది.

చర్మానికి, జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు:

మలబద్ధకం: దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఈ పండు ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

చర్మ సౌందర్యం: ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతాయి. ముడతలు రాకుండా కాపాడతాయి.

ఎముకల పుష్టి: కండరాలు మరియు ఎముకల ఆరోగ్యానికి అవసరమైన పోషకాలను ఇది అందిస్తుంది.

ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్న నోని పండును మీ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవడం ద్వారా మెరుగైన ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

