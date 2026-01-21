Mixed Martial Arts Workouts: కిక్ ఇచ్చే ఫిట్నెస్.. 'మార్షల్ ఆర్ట్స్' వర్కవుట్స్తో బరువు తగ్గండిలా.. అటు ఆరోగ్యం, ఇటు ఆత్మరక్షణ!
Mixed Martial Arts Workouts: బరువు తగ్గడమే కాకుండా ఆత్మరక్షణ (Self Defense) కూడా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే 'మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫిట్నెస్' మీకు బెస్ట్ ఆప్షన్. బాక్సింగ్ పంచ్లు, కరాటే కిక్స్తో బాడీని ఫిట్గా మార్చుకునే విశేషాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Mixed Martial Arts Workouts: ప్రస్తుతం ఫిట్నెస్ ప్రపంచంలో సరికొత్త విప్లవం నడుస్తోంది. కేవలం జిమ్లో బరువులు ఎత్తడమే కాకుండా, శరీరాన్ని చురుగ్గా ఉంచుతూ అదనపు కేలరీలను కరిగించే ‘మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ (MMA) ఫిట్నెస్’ వైపు నేటి తరం మొగ్గు చూపుతోంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు ఈ వర్కవుట్స్ పట్ల అమితాసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది శరీర సౌష్టవాన్ని పెంచడమే కాకుండా, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మరక్షణ (Self Defense) కోసం కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
ఏమిటి ఈ MMA ఫిట్నెస్?
కరాటే, కుంగ్ ఫూ, బాక్సింగ్ వంటి మార్షల్ ఆర్ట్స్లోని వేగవంతమైన కదలికలను సాధారణ ఫిట్నెస్ వ్యాయామాలతో కలపడమే ఈ వర్కవుట్ ప్రత్యేకత. ఇందులో పూర్తిస్థాయి పోరాట విద్య కాకుండా, వాటిలోని పంచ్లు, కిక్స్ను ఉపయోగించి శరీరానికి గరిష్ట స్థాయిలో వ్యాయామం అందిస్తారు.
ప్రధాన వర్కవుట్స్ ఇవే:
స్ట్రైట్ పంచ్: రెండు చేతులతో గాలిలోకి బలంగా పంచ్లు ఇవ్వడం వల్ల చేతులకు బలం వస్తుంది.
మోకాలి స్ట్రైక్ (Knee Strike): బాక్సింగ్ పోజ్లో ఉంటూ మోకాళ్లను పైకి ఎత్తుతూ చేసే ఈ వర్కవుట్ కాళ్ల కండరాలను పటిష్టం చేస్తుంది.
కార్డియో బాక్సింగ్: బాక్సింగ్ ప్యాడ్స్పై వేగంగా పంచ్లు కురిపించడం. ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఫిట్నెస్తో కలిగే లాభాలు:
కేలరీలు: ఇతర వ్యాయామాలతో పోలిస్తే ఇందులో తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ కేలరీలు కరుగుతాయి. గంటకు 400 నుంచి 900 కేలరీల వరకు ఖర్చు చేయవచ్చు.
మొత్తం శరీరానికి వ్యాయామం: కేవలం ఒక భాగంపైనే కాకుండా బాడీలోని ప్రతి కండరంపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.
స్ట్రెస్ రిలీఫ్: బలంగా పంచ్లు, కిక్స్ ఇవ్వడం వల్ల రోజంతా ఉన్న ఒత్తిడి (Stress) నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఆత్మవిశ్వాసం: అత్యవసర సమయాల్లో మనల్ని మనం కాపాడుకోగలమనే ధైర్యం పెరుగుతుంది.
ముఖ్య గమనిక: ఇవి హై-ఇంటెన్సిటీ వ్యాయామాలు. కాబట్టి కొత్తగా ప్రారంభించేవారు తప్పనిసరిగా ప్రొఫెషనల్ ట్రైనర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేయాలి. గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.