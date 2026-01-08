Skipping : రోజూ 15 నిమిషాలు గెంతితే చాలు.. రోగాలన్నీ మటాష్..స్కిప్పింగ్ చేస్తే మీ బాడీలో జరిగే వింతలు ఇవే
Skipping : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం అందరికీ ఒక సవాలుగా మారింది.
Skipping : నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం అందరికీ ఒక సవాలుగా మారింది. సరైన సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, నిద్రలేమి, జంక్ ఫుడ్ అలవాట్లు మనల్ని రోగాల పాలు చేస్తున్నాయి. వ్యాయామం చేయాలని ఉన్నా, జిమ్కు వెళ్లడానికో లేదా గంటల తరబడి వర్కౌట్స్ చేయడానికో సమయం దొరకడం లేదని చాలామంది బాధపడుతుంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఒక అద్భుతమైన మార్గం ఉంది. అదే స్కిప్పింగ్. కేవలం రోజుకు 15 నిమిషాల పాటు తాడుతో గెంతడం వల్ల మీ శరీరంలో ఎలాంటి ఆశ్చర్యకరమైన మార్పులు వస్తాయో తెలుసా? ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
స్కిప్పింగ్ అనేది చిన్నప్పుడు మనం ఆడుకునే ఆట మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక పరిపూర్ణమైన కార్డియో వ్యాయామం. కేవలం 15 నిమిషాల పాటు ఏకాగ్రతతో స్కిప్పింగ్ చేస్తే, అది గంటసేపు నడవడంతో సమానమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. దీనివల్ల కలిగే ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఇవే..
1. బరువు తగ్గడానికి బ్రహ్మాస్త్రం: మీరు అధిక బరువుతో బాధపడుతుంటే స్కిప్పింగ్ మీకు ఒక వరప్రసాదం. ఇది శరీరంలోని మెటబాలిజం (జీవక్రియ) రేటును అసాధారణంగా పెంచుతుంది. 15 నిమిషాల స్కిప్పింగ్ వల్ల వందలాది క్యాలరీలు కరుగుతాయి. ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన మొండి కొవ్వును వదిలించుకోవడానికి ఇది అత్యుత్తమ మార్గం.
2. గుండె ఆరోగ్యం భద్రం: స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఇది గుండె కండరాలను బలోపేతం చేస్తుంది. క్రమం తప్పకుండా స్కిప్పింగ్ చేసేవారికి గుండెపోటు, రక్తపోటు వంటి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం చాలా వరకు తగ్గుతుంది. ఇది ఊపిరితిత్తుల సామర్థ్యాన్ని కూడా పెంచుతుంది.
3. ఎముకల బలం : వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎముకలు బలహీనపడటం (ఆస్టియోపోరోసిస్) సహజం. అయితే, స్కిప్పింగ్ చేసేటప్పుడు శరీరంపై పడే ఒత్తిడి వల్ల ఎముకల సాంద్రత పెరుగుతుంది. కాళ్లు, తొడలు, భుజాలు మరియు చేతుల కండరాలు దృఢంగా తయారవుతాయి. కండరాల బలహీనత ఉన్నవారికి ఇది దివ్యౌషధం.
4. ఒత్తిడికి చెక్ : స్కిప్పింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మెదడులో ఎండార్ఫిన్ అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి మీ మానసిక స్థితిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఆందోళన, ఒత్తిడి, డిప్రెషన్ వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు రోజుకు 15 నిమిషాలు స్కిప్పింగ్ చేస్తే మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది.
5. మెరిసే చర్మం, మెరుగైన నిద్ర: స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల చెమట రూపంలో శరీరంలోని విషతుల్యాలు బయటకు పోతాయి. దీనివల్ల చర్మం కాంతివంతంగా మారుతుంది. అలాగే, రోజంతా చురుగ్గా ఉండటమే కాకుండా, రాత్రిపూట గాఢ నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది. నిద్రలేమితో బాధపడేవారికి ఇది సహజమైన చికిత్స.
6. మధుమేహ నియంత్రణ: రక్తంలోని షుగర్ లెవల్స్ క్రమబద్ధీకరించడంలో స్కిప్పింగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. టైప్-2 మధుమేహం రాకుండా అడ్డుకోవడంలో, ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీని మెరుగుపరచడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.