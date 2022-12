Cosmetic Surgery: కాస్మెటిక్ సర్జరీ సైడ్‌ ఎఫెక్ట్స్‌ ఎలా ఉంటాయో తెలుసా..?

Cosmetic Surgery: ఒక నివేదిక ప్రకారం ముంబై వంటి మెట్రో నగరాలలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఫేస్‌లిఫ్ట్ వంటి కాస్మెటిక్ సర్జరీలను చౌక ధరలకు అందిస్తున్నాయి. మెరుగ్గా కనిపించాలనే ఉద్దేశ్యంతో చాలామంది ఈ సర్జరీలని చేసుకుంటున్నారు. ప్రయివేటు ఆసుపత్రుల కంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఇలాంటి సర్జరీలు చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్‌లో ఫేస్‌లిఫ్ట్‌కు దాదాపు రూ. లక్ష ఖర్చవుతుంది. దీంతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులలో తక్కువ ఖర్చు అవుతుంది. కాస్మెటిక్ సర్జరీ చేయించుకునే వ్యక్తుల సంఖ్య పెరగడంతో వీటివల్ల వచ్చే సమస్యలు కూడా పెరిగాయి. ఇతర శస్త్రచికిత్సల మాదిరిగానే కాస్మెటిక్ సర్జరీ కూడా సమస్యలను కలిగిస్తుంది. వాస్తవానికి శస్త్రచికిత్స విజయం లేదా వైఫల్యం సర్జన్ నైపుణ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎప్పుడైనా సమస్యలని కలిగిస్తుంది. లైపోసక్షన్ విషయంలో సర్జన్లు తొడలు, పొత్తికడుపులో కొవ్వును తొలగిస్తారు. కానీ బరువు మళ్లీ పెరిగినట్లయితే కణాలు అసమానంగా పెరుగుతాయి.

ఇతర సాధారణ సమస్యలలో హెమటోమా ఉన్నాయి. ఇది రక్తం యొక్క పాకెట్ లాగా కనిపించే పెద్ద బాధాకరమైన గాయం. ఇటువంటి సమస్యలు ఒకటి నుండి ఆరు శాతం రొమ్ము శస్త్రచికిత్స కేసులలో సంభవిస్తాయి. అన్ని శస్త్రచికిత్సలలో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది అత్యంత సాధారణ సమస్య. దాదాపు రెండు నుంచి నాలుగు శాతం మంది ప్రజలు దీనిని ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు. రొమ్ము శస్త్రచికిత్స తర్వాత సెల్యులైటిస్ యొక్క సమస్యలు సంభవించవచ్చు.

శస్త్రచికిత్స సమయంలో రక్తస్రావం జరుగుతుంది. ఇది ఒక్కోసారి ప్రాణాంతకంగా మారుతుంది. కొన్ని తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఒక రోగి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత జలదరింపు, తిమ్మిరిని సమస్యని అనుభవిస్తాడు. శస్త్రచికిత్సలో రక్తస్రావం సాధారణం. ఇది రక్తపోటు తగ్గడానికి కారణమవుతుంది. అంతేకాకుండా శస్త్రచికిత్స తర్వాత అంతర్గత రక్తస్రావం కూడా జరుగుతుంది. అయితే ఎవరూ 100% ప్రమాదాన్ని నివారించలేరు. కానీ శస్త్రచికిత్సకు ముందు ఈ ప్రమాదాల గురించి రోగికి తెలియజేయడం అవసరం.