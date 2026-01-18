  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Benefits of Skipping: వంద రోగాలకు ఒకటే మందు..రోజుకు కొద్దిసేపు స్కిప్పింగ్ చేస్తే మీరే సూపర్ మ్యాన్

Benefits of Skipping: వంద రోగాలకు ఒకటే మందు..రోజుకు కొద్దిసేపు స్కిప్పింగ్ చేస్తే మీరే సూపర్ మ్యాన్
x
Highlights

Benefits of Skipping : ప్రస్తుత కాలంలో బిజీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా కష్టమైపోతోంది. సరైన నిద్ర లేకపోవడం, పోషకాహార లోపం, అసలు వ్యాయామమే చేయకపోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి.

Benefits of Skipping : ప్రస్తుత కాలంలో బిజీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా కష్టమైపోతోంది. సరైన నిద్ర లేకపోవడం, పోషకాహార లోపం, అసలు వ్యాయామమే చేయకపోవడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. జిమ్‌కు వెళ్లాలన్నా, గంటల తరబడి వాకింగ్ చేయాలన్నా సమయం దొరకని వారు చాలా మంది ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఆరోగ్య నిపుణులు ఒక అద్భుతమైన మార్గాన్ని సూచిస్తున్నారు. అదే స్కిప్పింగ్. కేవలం ఒక తాడూ, కొంచెం ఖాళీ స్థలం ఉంటే చాలు.. రోజుకు 15 నిమిషాల పాటు తాడుతో గెంతడం వల్ల మీ శరీరంలో వచ్చే మార్పులు చూస్తే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు.

స్కిప్పింగ్ అనేది కేవలం పిల్లలు ఆడుకునే ఆట మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక అద్భుతమైన కార్డియో వ్యాయామం. రోజుకు 15 నిమిషాల పాటు స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల గుండె పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. రక్త ప్రసరణ వేగవంతమై గుండెపోటు, అధిక రక్తపోటు వంటి ముప్పులు తగ్గుతాయి. గుండె కండరాలు బలపడి మీరు రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండటానికి ఇది దోహదపడుతుంది.

బరువు తగ్గడానికి బ్రహ్మాస్త్రం

జిమ్‌లో గంటల తరబడి చెమటలు చిందించినా తగ్గని బరువు, ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా 15 నిమిషాలు స్కిప్పింగ్ చేస్తే ఇట్టే తగ్గిపోతుంది. ఇది శరీరంలోని క్యాలరీలను చాలా వేగంగా దహిస్తుంది. శరీర మెటబాలిజం రేటును పెంచడం ద్వారా పొట్ట చుట్టూ పేరుకుపోయిన మొండి కొవ్వును కరిగించడంలో ఇది నంబర్ వన్ వ్యాయామం. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక 'షార్ట్ కట్' అని చెప్పవచ్చు.

ఎముకల పటుత్వానికి, మధుమేహ నియంత్రణకు..

స్కిప్పింగ్ చేయడం వల్ల కాళ్లు, తొడలు, చేతులు, భుజాల కండరాలు ఉత్తేజితమవుతాయి. ఇది ఎముకల సాంద్రతను పెంచి ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఇది రక్తంలోని చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది, తద్వారా టైప్-2 మధుమేహం ఉన్నవారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. నిద్రలేమితో బాధపడేవారు సాయంత్రం వేళల్లో కొద్దిసేపు స్కిప్పింగ్ చేస్తే, శరీరం అలసిపోయి రాత్రి పూట గాఢ నిద్ర పడుతుంది.

మానసిక ప్రశాంతత.. ఒత్తిడికి చెక్

శారీరక ఆరోగ్యమే కాదు, స్కిప్పింగ్ వల్ల మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు శరీరంలో ఎండార్ఫిన్ అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి మీ మూడ్‌ను మార్చి, ఆందోళన, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. ఏకాగ్రత పెరగడానికి, రోజంతా అలసట లేకుండా ఉండటానికి స్కిప్పింగ్ ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. కేవలం 15 నిమిషాల పాటు తాడుతో గెంతడం వల్ల మీ శరీరానికి వచ్చే శక్తి, గంట సేపు వాకింగ్ చేస్తే వచ్చే శక్తితో సమానం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick