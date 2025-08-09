Mosquito Creams : దోమల క్రీమ్లో ఉండే ఈ కెమికల్స్ పిల్లల చర్మానికి ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా ?
Mosquito Creams : వర్షాకాలం మొదలవగానే దోమల బెడద విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రుల ఆందోళన మరింత ఎక్కువ అవుతుంది.
Mosquito Creams : వర్షాకాలం మొదలవగానే దోమల బెడద విపరీతంగా పెరుగుతుంది. ఇంట్లో చిన్న పిల్లలు ఉంటే తల్లిదండ్రుల ఆందోళన మరింత ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే, ఒకవైపు డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్గున్యా వంటి వ్యాధుల నుంచి పిల్లలను కాపాడాలి. మరోవైపు మార్కెట్లో దొరికే మస్కిటో రిపెలెంట్ క్రీమ్స్, స్ప్రేలు, కాయిల్స్ వల్ల పిల్లల సున్నితమైన చర్మంపై, ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి దుష్ప్రభావం చూపుతాయోననే భయం ఉంటుంది. అందుకే చాలామంది తల్లిదండ్రులకు పిల్లలకు దోమల క్రీమ్ పెట్టడం మంచిదేనా అనే సందేహం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నవజాత శిశువులు, ఐదేళ్ల లోపు పిల్లల విషయంలో ఈ ఆందోళన ఎక్కువగా ఉంటుంది.
పిల్లల చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. వారి రోగనిరోధక శక్తి కూడా ఇంకా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది. అందుకే, పెద్దలకు సురక్షితమైనవిగా భావించే కొన్ని ఉత్పత్తులు పిల్లలకు హానికరం కావచ్చు. పిల్లలకు క్రీమ్లు పెట్టడం మరో విధంగా కూడా ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే, ఆడుకునే సమయంలో పిల్లలు తమ చేతులతో కళ్లను లేదా నోటిని తాకే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల క్రీమ్లో ఉండే రసాయనాలు శరీరంలోకి వెళ్లి హాని కలిగించవచ్చు.
సాధారణంగా మార్కెట్లో దొరికే దోమల క్రీమ్లలో ఉండే కొన్ని ముఖ్యమైన రసాయనాలు ఇవి:
DEET (డైథైల్టొలుఅమైడ్): ఇది అత్యంత ఎక్కువగా వాడే రసాయనం. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, 10% కన్నా తక్కువ DEET ఉన్న రిపెలెంట్స్ పిల్లలకు సురక్షితం. కానీ, ఎక్కువ మోతాదులో వాడితే దురద, చర్మ అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Picaridin (ఇకారిడిన్): ఇది కూడా DEET లాంటిదే, కానీ దీనికి వాసన తక్కువగా ఉంటుంది. చర్మంపై జిడ్డుగా అనిపించదు. పిల్లలకు ఇది కొంతవరకు సురక్షితమే అయినా దీని మోతాదు కూడా 10% కన్నా మించకూడదు.
Oil of Lemon Eucalyptus (OLE): ఇది సహజ వనరుల నుంచి తీసిన రసాయనం. అయినప్పటికీ, దీనిని కూడా ప్రాసెస్ చేసి తయారు చేస్తారు. ఇది 3 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు సురక్షితం కాదని నిపుణులు అంటున్నారు.
Permethrin: ఈ రసాయనం క్రీమ్లలో తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, దోమతెరలు లేదా దుస్తులపై స్ప్రే చేయడానికి దీనిని వాడతారు. దీన్ని నేరుగా పిల్లల చర్మానికి అప్లై చేస్తే దురద, చర్మ ఇన్ఫెక్షన్లు లేదా అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
పిల్లల రక్షణకు సురక్షితమైన మార్గాలు
రసాయనాలతో కూడిన క్రీమ్లకు బదులుగా పిల్లలను దోమల నుంచి రక్షించడానికి కొన్ని సురక్షితమైన మార్గాలు ఉన్నాయి. మార్కెట్లో ఇప్పుడు సహజమైన, హెర్బల్ మస్కిటో రిపెలెంట్ ఉత్పత్తులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో సిట్రోనెల్లా, లెమన్గ్రాస్, యూకలిప్టస్ వంటి నూనెలను ఉపయోగిస్తారు. ఇవి పిల్లలకు సురక్షితమని భావిస్తారు. పిల్లలకు ఫుల్-స్లీవ్స్ దుస్తులు వేయండి. రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు దోమతెరను వాడండి. ఇంటి చుట్టుపక్కల నీరు నిలవకుండా చూసుకోవాలి.
ఒకవేళ తప్పనిసరిగా క్రీమ్ వాడాల్సి వస్తే, ముందుగా డాక్టర్ను సంప్రదించండి. తక్కువ మోతాదులో DEET ఉన్న, ప్రత్యేకంగా పిల్లల కోసం తయారు చేసిన క్రీమ్ను మాత్రమే వాడండి. అలాగే, క్రీమ్ అప్లై చేసే ముందు పిల్లల చర్మంపై చిన్న చోట ప్యాచ్ టెస్ట్ చేసి, ఎలాంటి రియాక్షన్ లేదని నిర్ధారించుకోండి.