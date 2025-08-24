Honey : ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లలకు తేనె ఇవ్వకూడదా? నిపుణులు ఏం చెబుతున్నారంటే!
Honey : ఏ శిశువు పుట్టిన తర్వాత ఏం పెట్టాలి, ఏం పెట్టకూడదు అనే విషయంపై తల్లిదండ్రులకు ఎప్పుడూ ఆందోళన ఉంటుంది. ఏది మంచిది, ఏది చెడ్డది అనే విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. అయితే, కొన్ని మతపరమైన నమ్మకాల వల్ల పెద్దవాళ్లు చాలామంది శిశువులకు ఆరు నెలల తర్వాత లేదా ఒక సంవత్సరం లోపు తేనె ఇవ్వడం మొదలుపెడతారు. తేనె తినిపిస్తే పిల్లలకు రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది, గొంతుకు మంచిదని చెబుతారు. కానీ, ఒక సంవత్సరం లేదా అంతకంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు తేనె ఇవ్వడం సరైనదేనా అనే ప్రశ్న ఇప్పుడు తలెత్తుతుంది.
పిల్లలకు తేనె ఎందుకు ఇవ్వకూడదు?
ఈ అలవాటు కేవలం పెద్దవారికి మాత్రమే పరిమితం కాదు.. ఈ తరం తల్లిదండ్రులు కూడా దీన్ని పాటిస్తున్నారు. కానీ, చిన్న పిల్లలకు తేనె తినిపించడం హానికరం. నిపుణులు కూడా దీనిని ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని చెబుతున్నారు. పెద్దలకు తేనె ఒక సహజమైన స్వీటెనర్గా పరిగణించబడుతుంది. తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కానీ పిల్లల విషయంలో అలా కాదు.
ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లలను తేనె అనారోగ్యానికి గురిచేయవచ్చని నిపుణులు చెప్పారు. తేనెలో సహజమైన తీపి, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఉంటాయని, అనేక వ్యాధులకు గృహ చిట్కాగా దీనిని ఉపయోగిస్తారని చెబుతారు. కానీ పిల్లల జీర్ణవ్యవస్థ పెద్దల జీర్ణవ్యవస్థ కంటే చాలా భిన్నంగా ఉంటుంది. మనం సులభంగా జీర్ణించుకునేది పిల్లలకు కొన్నిసార్లు హానికరంగా మారవచ్చు.
తేనెలో అప్పుడప్పుడు క్లోస్ట్రిడియం బోటులినమ్ అనే బ్యాక్టీరియా ఉండవచ్చు. ఈ బ్యాక్టీరియా పెద్దలకు హానికరం కాదు, ఎందుకంటే మన జీర్ణవ్యవస్థ దీనిని నాశనం చేస్తుంది. కానీ, చిన్న పిల్లల, ముఖ్యంగా ఒక సంవత్సరం లోపు శిశువుల జీర్ణవ్యవస్థ అంతగా అభివృద్ధి చెంది ఉండదు. అందువల్ల ఈ బ్యాక్టీరియా వారి శరీరంలో పెరిగి, ఇంఫాంట్ బోటులిజం అనే తీవ్రమైన వ్యాధికి కారణం కావచ్చు.
ఇంఫాంట్ బోటులిజంలో పిల్లల కండరాలు బలహీనపడతాయి. వారు సరిగ్గా ఏడవలేరు, పీల్చడం, మింగడంలో ఇబ్బందులు పడతారు, శ్వాస తీసుకోవడంలో కూడా కష్టం కలగవచ్చు. ఇది ఒక వైద్య అత్యవసర పరిస్థితి, సకాలంలో చికిత్స చేయకపోతే ప్రాణాంతకం కావచ్చు. ఈ వ్యాధికి కారణమయ్యే బ్యాక్టీరియా తేనెలో చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉన్నప్పటికీ, పిల్లలకు అది కూడా ప్రమాదకరమే.
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్, భారతదేశంలోని అనేక ఆరోగ్య నిపుణులు ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పిల్లలకు ఏ రూపంలోనూ తేనె ఇవ్వకూడదని స్పష్టంగా సలహా ఇస్తున్నారు. తేనె చాలా చిక్కగా ఉండడం వల్ల ఒక సంవత్సరం లోపు పిల్లలు దానిని జీర్ణించుకోలేరు. పిల్లలకు ఒక సంవత్సరం వయస్సు వచ్చిన తర్వాత, వారి జీర్ణవ్యవస్థ బలంగా మారుతుంది. అప్పుడు తేనె ఇవ్వడం సురక్షితం. కానీ అప్పుడు కూడా దీనిని తక్కువ మోతాదులో ఇవ్వాలి. ఏదైనా కొత్త ఆహారం మాదిరిగా ముందుగా కొద్దిగా ప్రయత్నించి చూడాలి.
పిల్లల గొంతుకు ఉపశమనం కలిగించడానికి లేదా రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, ఒక సంవత్సరం ముందు డాక్టర్ను సంప్రదించాలి. తల్లి పాలు, సరైన వయస్సు ప్రకారం సూప్లు లేదా పండ్ల రసం వంటి అనేక సురక్షితమైన ప్రత్యామ్నాయాలు ఉన్నాయి.