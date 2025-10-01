Monsoon: వర్షాకాలంలో పెరుగు తింటున్నారా? అయితే ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిందే
చాలామందికి భోజనంలో పెరుగు లేనిదే అది సంపూర్ణమైనట్లు అనిపించదు. పెరుగు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉండే ప్రోబయోటిక్స్, కాల్షియం, ప్రోటీన్, బి విటమిన్స్ జీర్ణ వ్యవస్థకు, ఎముకల బలానికి, రోగ నిరోధక శక్తి పెరగడానికి, బరువు తగ్గడానికి కూడా తోడ్పడతాయి. అయితే, వర్షాకాలంలో పెరుగు తినేటప్పుడు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు.
వర్షాకాలంలో పెరుగుతో వచ్చే సమస్యలు
వర్షాకాలంలో వాతావరణం చల్లగా, తేమగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పెరుగు త్వరగా పాడయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే, చల్లని వాతావరణంలో పెరుగు తినడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు, జలుబు, దగ్గు వంటివి వచ్చే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో శరీరంలో కఫం పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, చల్లని ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల అది మరింత పెరుగుతుంది.
సమస్యలు రాకుండా ఎలా తినాలి?
వర్షాకాలంలో పెరుగు వల్ల వచ్చే సమస్యలను నివారించడానికి కొన్ని చిట్కాలు పాటించవచ్చు:
గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద మాత్రమే: చల్లటి పెరుగు కాకుండా, గది ఉష్ణోగ్రతలో ఉన్న పెరుగును మాత్రమే తినాలి.
మధ్యాహ్నం పూట: ఉదయం లేదా రాత్రి పూట కాకుండా, మధ్యాహ్నం భోజనంలో మాత్రమే పెరుగును తీసుకోవాలి.
కొద్దిగా వేడి చేసి: పెరుగును కొద్దిగా వేడి చేయడం వల్ల అందులోని చల్లదనం తగ్గి, ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి.
మసాలాలు కలపండి: పెరుగులో జీలకర్ర పొడి, మిరియాల పొడి లేదా ఆవాల పొడి వంటివి కలిపి తినడం వల్ల జీర్ణశక్తి మెరుగుపడుతుంది.
ఈ విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ వర్షాకాలంలో కూడా పెరుగును ఆస్వాదించవచ్చు.