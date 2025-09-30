  • Menu
Daily Mouthwash: ప్రతి రోజూ మౌత్ వాష్ వాడుతున్నారా.. అయితే మీకు మూడినట్లే
Highlights

Daily Mouthwash: మౌత్‌వాష్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ రోజూ వాడాల్సిన అవసరం లేదని దంత నిపుణులు చెబుతున్నారు. రోజుకు రెండుసార్లు సరిగ్గా బ్రష్ చేయడం, ఫ్లాస్ చేయడం, క్రమం తప్పకుండా దంత వైద్యుడిని సంప్రదించడం ద్వారానే నోటి ఆరోగ్యాన్ని ఉత్తమంగా కాపాడుకోవచ్చు. మరి అలాంటప్పుడు మౌత్‌వాష్ ఎందుకు? ప్రతిరోజూ మౌత్‌వాష్ వాడటం వల్ల లాభాలున్నాయా, లేక నష్టాలున్నాయా? ఈ ప్రశ్నలకు నిపుణులు ఏమి చెబుతున్నారో, మౌత్‌వాష్‌ను ఎప్పుడు, ఎలా వాడాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది నోటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి మౌత్‌వాష్‌ను వాడుతున్నారు. అయితే, రోజూ మౌత్‌వాష్ వాడటం అందరికీ అవసరం కాదని, దీనివల్ల కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉన్నాయని దంత నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

అసలు మౌత్‌వాష్ అంటే ఏంటి?

మౌత్‌వాష్ అనేది ఒక ద్రవరూప పదార్థం, దీనిని పుక్కిలించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఇందులో యాంటీ-బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్లు, ఫ్లోరైడ్ లేదా నోటికి తాజాదనాన్ని ఇచ్చే ఆయిల్స్ వంటివి ఉంటాయి. నోటిలోని బ్యాక్టీరియాను తగ్గించడం, దుర్వాసనను తొలగించడం, మరియు కొన్నిసార్లు దంతాలను పుచ్చు నుంచి కాపాడటం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.

మౌత్‌వాష్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

మౌత్‌వాష్ వాడకం వల్ల కొన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇవి తాత్కాలికమే.

* నోటి దుర్వాసన నుండి ఉపశమనం: మౌత్‌వాష్ తక్షణమే నోటికి తాజాదనాన్ని ఇచ్చి, దుర్వాసనను తగ్గిస్తుంది.

* బ్యాక్టీరియాను తగ్గిస్తుంది: యాంటీబాక్టీరియల్ మౌత్‌వాష్ నోటిలోని బ్యాక్టీరియా వృద్ధిని కొంత సమయం వరకు తగ్గిస్తుంది.

* చిగుళ్ల ఆరోగ్యానికి సహాయం: కొన్ని మౌత్‌వాష్‌లు చిగుళ్ల వాపు మరియు రక్తస్రావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

* పుచ్చు నుంచి రక్షణ: ఫ్లోరైడ్ ఉన్న మౌత్‌వాష్‌లు దంతాలను పుచ్చు నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.

రోజూ మౌత్‌వాష్ వాడటం వల్ల కలిగే నష్టాలు:

ప్రతిరోజూ మౌత్‌వాష్ వాడటం వల్ల కొన్ని దుష్ప్రభావాలు కూడా ఉంటాయని నిపుణులు అంటున్నారు.

* నోరు పొడిబారడం : చాలా మౌత్‌వాష్‌లలో ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. ఇది లాలాజలం (సలైవా) ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుంది, దీనివల్ల నోరు పొడిబారుతుంది. లాలాజలం తగ్గితే బ్యాక్టీరియా పెరిగే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

* నోటిలోని మంచి బ్యాక్టీరియాను నాశనం చేయడం: మన నోటిలో మంచి మరియు చెడు బ్యాక్టీరియా రెండూ ఉంటాయి. రోజూ మౌత్‌వాష్ వాడటం వల్ల మంచి బ్యాక్టీరియా కూడా నశించిపోయి, నోటిలోని సహజ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది.

* కృత్రిమ తాజాదనం: మౌత్‌వాష్ అనేది నోటి దుర్వాసనను కేవలం తాత్కాలికంగా మాత్రమే తగ్గిస్తుంది. అసలు సమస్య కడుపులో, చిగుళ్లలో లేదా దంతాల వ్యాధులలో ఉండవచ్చు. దీనివల్ల అసలు సమస్యను గుర్తించడం ఆలస్యం కావచ్చు.

* దంతాలు, నోటిలో అలర్జీ: మౌత్‌వాష్‌ను నిరంతరం వాడటం వల్ల కొంతమందికి మంట, నోటిలో పుండ్లు, అలర్జీ ప్రతిచర్యలు కలగవచ్చు.

దంత వైద్యులు ఏం సలహా ఇస్తున్నారు?

రోజూ మంచి నోటి పరిశుభ్రత కోసం బ్రష్ చేయడం, ఫ్లాస్ చేయడం అత్యంత ముఖ్యమైనవి. మౌత్‌వాష్ అనేది కేవలం ఒక సహాయక సాధనం మాత్రమే తప్ప, తప్పనిసరి కాదు. చిగుళ్లలో తరచుగా వాపు, నిరంతర దుర్వాసన లేదా పుచ్చు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే, దంత వైద్యులు మౌత్‌వాష్ వాడమని కొన్నిసార్లు సలహా ఇస్తారు.

ఎప్పుడు, ఎలా వాడాలి?

దంత వైద్యులు సూచించిన సమయం వరకు మాత్రమే మౌత్‌వాష్ వాడాలి. ఎల్లప్పుడూ 20 నుండి 30 సెకన్లు పుక్కిలించాలి, మింగకూడదు. చిన్న పిల్లలకు మౌత్‌వాష్ ఇవ్వకూడదు. ఆల్కహాల్ లేని మౌత్‌వాష్‌ను ఉపయోగించడం మంచిది. కాబట్టి, మౌత్‌వాష్ వాడకం గురించి సందేహాలుంటే, ముందుగా మీ దంత వైద్యుడిని సంప్రదించి సరైన సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

