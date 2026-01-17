  • Menu
IRCTC Bharat Gaurav Tour! ఒకే యాత్రలో అయోధ్య నుంచి పూరీ వరకు.. IRCTC 'భారత్ గౌరవ్' స్పెషల్ ప్యాకేజీ వివరాలివే!

Highlights

ఐఆర్సీటీసీ (IRCTC) నుంచి భారత్ గౌరవ్ టూర్ ప్యాకేజీ. అయోధ్య, కాశీ, పూరీ, గంగాసాగర్ సందర్శన. ఫిబ్రవరి 5 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్ర ధరలు మరియు బుకింగ్ వివరాలు.

మీరు తక్కువ ఖర్చుతో దేశంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను దర్శించుకోవాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే ఇండియన్ రైల్వే క్యాటరింగ్ అండ్ టూరిజం కార్పొరేషన్ (IRCTC) మీకోసం ఒక అద్భుతమైన అవకాశాన్ని తీసుకొచ్చింది. 'భారత్ గౌరవ్ టూరిస్ట్ ట్రైన్' ద్వారా అయోధ్య రామయ్య నుంచి పూరీ జగన్నాథుడి వరకు పలు ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను సందర్శించేలా సరికొత్త టూర్ ప్యాకేజీని ప్రకటించింది.

యాత్ర సాగేది ఇలా (Destinations):

ఈ 9 పగళ్లు మరియు 10 రాత్రుల సుదీర్ఘ యాత్రలో మీరు సందర్శించే ప్రధాన క్షేత్రాలు:

అయోధ్య: శ్రీరామ జన్మభూమి, హనుమాన్‌గఢ్.

వారణాసి: కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం, గంగా హారతి.

పూరీ: జగన్నాథ ఆలయం, కోణార్క్ సూర్య దేవాలయం.

గయ: విష్ణుపాద ఆలయం.

కోల్‌కతా: గంగాసాగర్ సందర్శన.

బైద్యనాథ్: జ్యోతిర్లింగ ఆలయ దర్శనం.

టూర్ షెడ్యూల్ మరియు వసతులు:

ప్రారంభ తేదీ: ఫిబ్రవరి 5, 2026.

ముగింపు తేదీ: ఫిబ్రవరి 14, 2026.

ప్రారంభ స్థానం: ఆగ్రా కాంట్ రైల్వే స్టేషన్ (భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ ద్వారా).

సీట్ల వివరాలు: మొత్తం 767 సీట్లు (సెకండ్ ఏసీ, థర్డ్ ఏసీ, స్లీపర్ క్లాస్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి).

ప్యాకేజీలో ఏమేమి లభిస్తాయి?

ఈ ప్యాకేజీ తీసుకున్న భక్తులకు కింది వసతులు కల్పిస్తారు:

  1. ప్రయాణం: రైలు టికెట్లు (మీరు ఎంచుకున్న క్లాస్ ప్రకారం).
  2. భోజనం: ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం మరియు రాత్రికి రుచికరమైన శాకాహార భోజనం.
  3. రవాణా: దర్శనీయ స్థలాలను చూడటానికి ఏసీ లేదా నాన్ ఏసీ బస్సు వసతి.
  4. వసతి: ప్యాకేజీ రకాన్ని బట్టి హోటల్ వసతి.

ప్యాకేజీ ధరల వివరాలు (ఒక్కొక్కరికి):

బుకింగ్ చేసుకోవడం ఎలా?

ఆసక్తి గల భక్తులు IRCTC అధికారిక వెబ్‌సైట్ www.irctctourism.com ద్వారా ఆన్‌లైన్‌లో టికెట్లు బుక్ చేసుకోవచ్చు. మధ్యతరగతి ప్రయాణికుల కోసం EMI సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.

