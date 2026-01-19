  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Snake Bite: ఒక్క కాటు చాలు.. వంద మందిని చంపగల విషం ఉన్న పాము ఇదే

Snake Bite: ఒక్క కాటు చాలు.. వంద మందిని చంపగల విషం ఉన్న పాము ఇదే
x

Snake Bite: ఒక్క కాటు చాలు.. వంద మందిని చంపగల విషం ఉన్న పాము ఇదే

Highlights

Snake Bite: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముగా గుర్తింపు పొందిన ఇన్లాండ్ తైపాన్ కాటు వేస్తే 45 నిమిషాల్లో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Snake Bite: పాములు అనగానే చాలా మందికి భయం కలుగుతుంది. కొన్ని పాములు సాధారణంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటి విషం క్షణాల్లోనే ప్రాణాలు తీసే శక్తి కలిగి ఉంటుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విషసర్పాలలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాముగా ఇన్లాండ్ తైపాన్ (Inland Taipan) గుర్తింపు పొందింది.

ఆస్ట్రేలియాలోని పొడి, ఎడారి ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ పామును ‘ఫియర్స్ స్నేక్’ అని కూడా పిలుస్తారు. నిపుణుల ప్రకారం, ఈ పాము ఒక్కసారి కాటు వేస్తే విడుదలయ్యే విషం దాదాపు వంద మందిని చంపగలంతటి తీవ్రత కలిగి ఉంటుంది. దీని విషం నేరుగా మనిషి నాడీ వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపిస్తుంది.

ఇన్లాండ్ తైపాన్ కాటు వేసిన వెంటనే శరీరంలోని కండరాలు పనిచేయకుండా స్తంభించిపోతాయి. రక్తం గడ్డకట్టే ప్రక్రియ ఆగిపోవడంతో పాటు శ్వాస తీసుకోవడం తీవ్రంగా కష్టమవుతుంది. అలాగే కిడ్నీలకు కూడా తీవ్ర నష్టం వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంటుంది. సకాలంలో వైద్య చికిత్స అందకపోతే 45 నిమిషాల్లోనే ప్రాణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ కారణంగానే దీనిని కొందరు ‘డెత్ స్నేక్’ అని కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు.

స్వభావ పరంగా ఈ పాము చాలా సిగ్గుపడే లక్షణం కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా మనుషులకు దూరంగా రాళ్ల సందుల్లో, ఎలుకల బురుజుల్లో దాక్కుంటుంది. అయితే ప్రమాదం అనిపించినప్పుడు లేదా దాడి జరిగినప్పుడు మాత్రమే ఎదురుదాడికి దిగుతుంది. అత్యంత వేగంగా కదిలే సామర్థ్యం ఉన్న ఈ పాము వరుసగా ఒకేసారి పలుమార్లు కాటు వేయగలదు.

ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే, ఈ పాము కాలానికి అనుగుణంగా తన రంగును మారుస్తుంది. వేసవిలో లేత రంగులో, చలికాలంలో ముదురు రంగులో కనిపిస్తుంది. ఇది ప్రధానంగా చిన్న ఎలుకలు, పక్షులను వేటాడుతుంది.

పాము కాటుకు గురైనప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా యాంటీ వీనమ్ చికిత్స తీసుకోవడం ఒక్కటే ప్రాణాలను కాపాడే మార్గమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. పాములు పర్యావరణ వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నప్పటికీ, వాటి నుంచి తగిన దూరం పాటించడం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరం.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick