Independence Day : త్రివర్ణ రంగుల వంటకాలతో దేశభక్తిని చాటుకోండి. రుచితో పాటు ఆరోగ్యం కూడా
Independence Day : రంగురంగుల వంటకాలు మన కళ్లకు పండుగలా అనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా జాతీయ పండుగలు వచ్చినప్పుడు, మన జాతీయ పతాకంలోని త్రివర్ణ రంగులను పోలిన వంటకాలు తయారు చేయడం ఒక సంప్రదాయం. ఈ రంగురంగుల ఆహారాలు రుచికి మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యానికీ చాలా మంచివి. వీటిని పిల్లలు కూడా ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా, మన జాతీయ పతాకంలోని కాషాయం, తెలుపు, ఆకుపచ్చ రంగులతో రుచికరమైన అల్పాహారాలు ఎలా తయారు చేయవచ్చో, వాటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
త్రివర్ణ రంగుల్లో ఇడ్లీ, దోశ ఎలా తయారు చేయాలి?
మన జాతీయ పతాకంలోని మూడు రంగుల కోసం మూడు విభిన్న వంటకాలను ప్రయత్నించవచ్చు. ముందుగా, తెలుపు రంగు కోసం మనం సాధారణంగా ఇడ్లీ లేదా దోశ పిండిని ఉపయోగించవచ్చు. దీనికి రవ్వ లేదా బియ్యం పిండి వాడవచ్చు. దోశ అయితే, ఓట్స్ లేదా రవ్వతో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక కాషాయం రంగు కోసం తురిమిన క్యారెట్, ఆకుపచ్చ రంగు కోసం పాలకూర లేదా కొత్తిమీరను ఉపయోగించవచ్చు. ఈ పదార్థాలను సాధారణ దోశ లేదా ఇడ్లీ పిండిలాగే తయారు చేసి, పిల్లలకు వడ్డించవచ్చు. ఇవి ఇంట్లో సులభంగా తయారు చేయగల రుచికರమైన అల్పాహారాలు. ఇవి రుచికి రుచి, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం. ముఖ్యంగా, రంగురంగుల ఆహారాన్ని చూసి పిల్లలు ఎంతో సంతోషిస్తారు.
ఈ వంటకాల వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
* ఈ త్రివర్ణ వంటకాలలో మనం ఉపయోగించే కూరగాయలు, ఇతర ఆహార పదార్థాలలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, ఇతర పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా, అధిక ప్రొటీన్లు ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
* రంగురంగులుగా కనిపించడం వల్ల పిల్లలు వీటిని తినడానికి మరింత ఇష్టపడతారు. ఇడ్లీ, దోశ వంటివి మంచి ప్రోబయోటిక్ ఆహారాలు. ఇవి ఎముకలు, దంతాల ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి.
* క్యారెట్ను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల కంటి చూపు, మెదడు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పాలకూరలో ఐరన్, విటమిన్లు C, E, ఫైబర్, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉంటాయి. ఇవి పిల్లల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మంచివి.
* ఈ దోశ లేదా ఇడ్లీలలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల మలబద్ధకం తగ్గుతుంది. క్యారెట్ తినడం వల్ల కళ్లు, చర్మం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.
* కొత్తిమీర చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడమే కాకుండా, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. ఇక కొబ్బరిని వాడటం వల్ల తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది.