Mushroom Coffee: మష్రూమ్ కాఫీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు

If you know about the health benefits of mushroom coffee, you will not miss it
Mushroom Coffee: మష్రూమ్ కాఫీ పేరు వింటే మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. కాఫీ చేయడానికి కూడా పుట్టగొడుగులు వాడతారా అని సందేహపడవచ్చు. కానీ, నిపుణులు ఈ కాఫీకి ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు. ఔషధ గుణాలున్న పుట్టగొడుగుల నుంచి తయారు చేసే ఈ కాఫీ అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు ఒక దివ్యౌషధంలా పనిచేస్తుంది. నేటి కాలంలో పెరుగుతున్న ఒత్తిడి, ఆందోళనల మధ్య యువతకు ఈ కాఫీ ఒక మంచి పరిష్కారం అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాదు, మష్రూమ్ కాఫీలో ఉండే కార్డిసెప్స్ వంటి పదార్థాలు శరీరంలో ఆక్సిజన్ వినియోగాన్ని పెంచుతాయి. అలసట, బలహీనత వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. మరి ఈ కాఫీ వల్ల కలిగే మరిన్ని ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది

ఔషధ గుణాలు పుష్కలంగా ఉన్న పుట్టగొడుగులలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలున్నాయి. ఇవి దీర్ఘకాలిక మంట, గుండె జబ్బుల వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ముఖ్యంగా, ఇందులో ఉండే బీటా-గ్లూకాన్స్ వంటి బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు శరీరంలోని రోగనిరోధక కణాలను ప్రేరేపిస్తాయి. తద్వారా అంటువ్యాధుల నుంచి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి.

జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది

పుట్టగొడుగులలో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటితో తయారు చేసిన కాఫీ తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. అంతేకాదు, ఇవి శరీరంలో తెల్ల రక్త కణాలను క్రియాశీలం చేస్తాయి. ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడటం ద్వారా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. మష్రూమ్ కాఫీలో కొన్ని రకాల ప్రీబయోటిక్ ఫైబర్స్ ఉంటాయి, ఇవి ప్రేగులలో ఆరోగ్యకరమైన బ్యాక్టీరియాను ప్రోత్సహించి జీర్ణ వ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయి.

మానసిక ప్రశాంతత, ఏకాగ్రత

సాధారణ కాఫీతో పోలిస్తే మష్రూమ్ కాఫీలో కెఫిన్ తక్కువగా ఉంటుంది. దీని వల్ల తరచుగా కాఫీ తాగే వారికి వచ్చే ఆందోళన, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలు తగ్గుతాయి. మష్రూమ్ కాఫీలో ఉండే అడాప్టోజెన్స్ అనే సమ్మేళనాలు ఒత్తిడిని తగ్గించి, మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాయి. దీని వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడి, ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. లయన్స్ మేన్ వంటి కొన్ని పుట్టగొడుగులు నాడీ పెరుగుదల కారకాన్ని ప్రేరేపించి మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.

నిద్రలేమి నుంచి ఉపశమనం

మష్రూమ్ కాఫీలో సెరోటోనిన్ అనే రసాయనం ఉంటుంది. ఇది నిద్ర నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా, రీషి వంటి పుట్టగొడుగులు ఒత్తిడి హార్మోన్ల స్థాయిని నియంత్రించి, రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడానికి సహాయపడతాయి. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారికి ఈ కాఫీ చాలా మంచిది.

గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ

పుట్టగొడుగులలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే, రక్తపోటును నియంత్రించే సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాలను రక్షించి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. అదనంగా, మష్రూమ్ కాఫీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని నివారించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.

