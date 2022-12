Curry Leaves: కరివేపాకు తింటే ఈ వ్యాధులు దరిచేరవు.. రోజువారీ డైట్‌లో చేర్చుకోండి..!

X Curry Leaves: కరివేపాకు తింటే ఈ వ్యాధులు దరిచేరవు.. రోజువారీ డైట్‌లో చేర్చుకోండి..! Highlights Curry Leaves: కరివేపాకు కూరలలో ఉపయోగించే సుగంధ ఆకులు.

Curry Leaves: కరివేపాకు కూరలలో ఉపయోగించే సుగంధ ఆకులు. దక్షిణ భారతదేశంలో దీనిని 'కడి పట్ట' అంటారు. ఇది లేనిదే అక్కడ ఏ వంటకం పూర్తికాదు. ఆయుర్వేద నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం కరివేపాకు రుచితో పాటు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలని అందిస్తుంది. ఎన్నో అద్భుత ఔషధ గుణాలు ఈ ఆకుల్లో ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి రోగ నిరోధక శక్తిని అందించి అనేక వ్యాధుల నుంచి కాపాడతాయి. కరివేపాకు ప్రయోజనాల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం. కొలెస్ట్రాల్ సమస్య

ఆరోగ్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం కరివేపాకులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ఉంటుంది. ఇది బరువు తగ్గించడంలో, కొలెస్ట్రాల్ సమతుల్య స్థాయికి తీసుకురావడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. దీని కారణంగా గుండె మంచి సామర్థ్యంతో పని చేయగలదు. అంతేకాదు మీరు ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. మధుమేహం అదుపులో

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కరివేపాకు దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుంది. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయి ని నియంత్రణలో ఉంచుతాయి. మధుమేహ రోగులు ఫిట్‌గా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. మెరుగైన కంటిచూపు

కరివేపాకు ప్రయోజనాలలో విటమిన్-ఎ మంచి పరిమాణంలో లభిస్తుంది. కరివేపాకును కూరగాయలతో కలిపి తినడం వల్ల కంటి చూపు మెరుగుపడుతుంది. కంటిశుక్లం ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. కరివేపాకును నిత్యం తినేవారికి కంటి చూపు బాగుంటుంది. వికారం లేదా మైకము

ఉదయం మేల్కొన్న తర్వాత వికారం లేదా మైకము సమస్య ఉంటే కరివేపాకు తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటితో 2 కరివేపాకు ఆకులను నమలడం వల్ల ఈ సమస్య తొలగిపోతుంది. ఆ వ్యక్తి రోజంతా తాజాగా ఉంటాడు. జీర్ణ రుగ్మతలు

జీర్ణవ్యవస్థ రుగ్మతలతో బాధపడేవారికి కరివేపాకు చాలా మేలు చేస్తాయి. ఈ ఆకులలో ఖనిజాలు, విటమిన్లు అధిక పరిమాణంలో ఉంటాయి. ఇవి నమలడం వల్ల మలబద్ధకం, విరేచనాల సమస్య దూరమవుతుంది.