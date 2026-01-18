  • Menu
Health Tips: చిన్న వయసులోనే ముసలితనం రావడానికి అసలు కారణం ఇదే

Health Tips : ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి అనేది మనిషికి ఒక విడదీయలేని భాగమైపోయింది.

Health Tips: ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడి అనేది మనిషికి ఒక విడదీయలేని భాగమైపోయింది. ఆఫీసు పని, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కుటుంబ బాధ్యతలు.. ఇలా కారణం ఏదైనా కావచ్చు, లోలోపల నలిగిపోవడం వల్ల మన శరీరం ఎంతలా దెబ్బతింటుందో తెలిస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. ఒత్తిడి అనేది కేవలం మెదడుకు సంబంధించిన విషయం మాత్రమే కాదు, అది మన శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని విషంలా హరిస్తుంది. విపరీతమైన ఆలోచనలు మిమ్మల్ని అకాల వృద్ధాప్యానికి దారి తీయడమే కాకుండా, గుండె జబ్బుల వరకు తీసుకెళ్తాయి.

మనం ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు శరీరంలో కార్టిసాల్, అడ్రినలిన్ వంటి హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. వీటిని స్ట్రెస్ హార్మోన్లు అంటారు. ఇవి పరిమితికి మించి విడుదలైనప్పుడు రక్తపోటు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుంది. ఇది గుండెపై విపరీతమైన భారాన్ని పెంచుతుంది, దీనివల్ల గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. అంతేకాదు, నిరంతర ఒత్తిడి వల్ల శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తి పూర్తిగా పడిపోతుంది. ఫలితంగా చిన్నపాటి జలుబు, జ్వరం వచ్చినా శరీరం త్వరగా కోలుకోలేదు. ఇన్ఫెక్షన్లు మిమ్మల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి.

జీర్ణవ్యవస్థ అల్లకల్లోలం.. బరువులో తేడాలు

మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? ఎక్కువ టెన్షన్ పడినప్పుడు కడుపులో మంటగా అనిపించడం లేదా ఆకలి వేయకపోవడం జరుగుతుంది. ఒత్తిడి మన జీర్ణక్రియను పూర్తిగా నెమ్మదింపజేస్తుంది. దీనివల్ల ఎసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కొంతమంది ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా తినేస్తారు, దీనివల్ల ఊబకాయం వస్తుంది. మరికొందరిలో ఆకలి చచ్చిపోయి నీరసపడిపోతారు. మన మెదడు మీద కూడా దీని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రత తగ్గడం, విషయాలను త్వరగా మర్చిపోవడం, చిన్న విషయాలకే చిరాకు పడటం వంటివి దీని సంకేతాలే.

స్త్రీ, పురుషులలో హార్మోన్ల సమస్యలు

ఒత్తిడి వల్ల హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. మహిళల్లో దీనివల్ల నెలసరి సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పురుషులలో కూడా హార్మోన్ల లోపం ఏర్పడి, అది సంతానలేమికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. జుట్టు రాలడం, ముఖంపై ముడతలు రావడం వంటివి మనం అనుభవించే మానసిక ఒత్తిడికి ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, ఒత్తిడి అనేది మనిషిని లోలోపల తినేసే ఒక నిశ్శబ్ద శత్రువు.

ఒత్తిడి నుంచి బయటపడటం ఎలా?

దీని నుంచి ఉపశమనం పొందడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల పాటు యోగా లేదా వ్యాయామం చేయడం వల్ల శరీరంలో 'ఎండార్ఫిన్' అనే హ్యాపీ హార్మోన్లు విడుదలవుతాయి. రోజుకు 7 నుండి 8 గంటల గాఢ నిద్ర చాలా అవసరం. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆందోళన చెందకుండా సానుకూల దృక్పథంతో ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. మీకు నచ్చిన హాబీలను (సంగీతం, పుస్తక పఠనం) కొనసాగించండి. సమస్య మరీ ఎక్కువగా ఉంటే నిపుణులైన కౌన్సిలర్లను సంప్రదించడం ఎంతైనా మేలు.

