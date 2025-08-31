Heart Health: గుండె ఆరోగ్యానికి ఏ ఆహారం మంచిది..?
ఆధునిక జీవనశైలిలో గుండె జబ్బులు ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యగా మారాయి. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి వ్యాయామం ఎంత అవసరమో, సరైన ఆహారం తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. మనం తినే ఆహారం నేరుగా గుండె పనితీరు, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, శరీర బరువుపై ప్రభావం చూపుతుంది.
గుండెకు మేలు చేసే ఆహారాలు
ఆకుకూరలు:
పాలకూర, బచ్చలికూర, తోటకూరలో విటమిన్లు, ఖనిజాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. వీటిలోని విటమిన్ K రక్తనాళాలను రక్షించి రక్తం గడ్డకట్టకుండా నిరోధిస్తుంది. నైట్రేట్లు రక్తపోటు తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
చేపలు:
సాల్మన్, ట్యూనా, సార్డిన్స్ వంటి కొవ్వు చేపల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటు తగ్గించడంలో, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ స్థాయిలను నియంత్రించడంలో, గుండె రిధమ్ను సరిచేయడంలో సహాయపడతాయి.
గింజలు (Nuts):
బాదం, వాల్నట్స్, పిస్తాలు గుండెకు చాలా మంచివి. వాల్నట్స్లో ఒమేగా-3, బాదంలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్ E ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) తగ్గించి గుండె రక్షణ కల్పిస్తాయి.
బెర్రీస్:
స్ట్రాబెర్రీస్, బ్లూబెర్రీస్, రాస్బెర్రీస్లో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ తగ్గించి రక్తనాళాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి.
అవోకాడో:
అందులో మోనోఅన్సాచ్యురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, పొటాషియం ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును నియంత్రించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
వోట్స్, బార్లీ:
కరిగే ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉండే ఇవి జీర్ణవ్యవస్థలో కొలెస్ట్రాల్ను బంధించి శరీరం గ్రహించకుండా చేస్తాయి. ఫలితంగా రక్తంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది.
డార్క్ చాక్లెట్:
కోకో అధికంగా ఉన్న డార్క్ చాక్లెట్లో ఫ్లావనాయిడ్లు ఉంటాయి. ఇవి రక్తపోటును తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. అయితే మితంగా తీసుకోవాలి.
దూరంగా ఉండాల్సినవి
ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారాలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్, రెడ్ మీట్, అధిక చక్కెర ఉన్న డ్రింక్స్, ఎక్కువ ఉప్పు ఉన్న పదార్థాలు – ఇవన్నీ గుండెకు హానికరం. ఇవి రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, బరువు పెరగడానికి దారితీస్తాయి.
క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, ధూమపానం మానేయడం గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం. ఏవైనా కొత్త ఆహారపు మార్పులు చేసేముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.