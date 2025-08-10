  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Skin Health : ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం అవసరమా ? షాకిస్తున్న స్కిన్ స్పెషలిస్టుల సూచనలు

Skin Health : ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం అవసరమా ? షాకిస్తున్న స్కిన్ స్పెషలిస్టుల సూచనలు
x

Skin Health : ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం అవసరమా ? షాకిస్తున్న స్కిన్ స్పెషలిస్టుల సూచనలు

Highlights

Skin Health : మనలో చాలామంది ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం ఒక మంచి అలవాటుగా భావిస్తారు. పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా ముఖ్యం అని అనుకుంటారు. కానీ ఇటీవల...

Skin Health : మనలో చాలామంది ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం ఒక మంచి అలవాటుగా భావిస్తారు. పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యానికి ఇది చాలా ముఖ్యం అని అనుకుంటారు. కానీ ఇటీవల స్కిన్ స్పెషలిస్టులు, చర్మ వైద్య నిపుణులు ఈ విషయంపై తమ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటున్నారు. అందరూ ప్రతిరోజూ స్నానం చేయాల్సిన అవసరం లేదని, ఇది మీ చర్మ రకం, వాతావరణం, జీవనశైలిపై ఆధారపడి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ప్రతిరోజు స్నానం చేయడం అనేది తప్పనిసరి నియమం కాదని చర్మ నిపుణులు చెబుతున్నారు. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి స్నానం చేసే విధానాన్ని తెలివిగా ఎంచుకోవాలని వారు సూచిస్తున్నారు. అతిగా స్నానం చేయడం వల్ల చర్మంపై ఉండే సహజ రక్షణ పొర దెబ్బతింటుంది. హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీతో సహా అనేక వైద్య సంస్థలు వారానికి 2 నుంచి 3 సార్లు స్నానం చేయడం సరిపోతుందని పేర్కొన్నాయి. ముఖ్యంగా వ్యాయామం చేయనివారికి, చల్లని వాతావరణంలో ఉండేవారికి ఇది సరిపోతుంది.

ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం వల్ల చర్మంపై ఉండే సహజ నూనె పొర తగ్గుతుంది. ఈ పొర చర్మాన్ని బ్యాక్టీరియా, దుమ్ము, కాలుష్యం నుంచి కాపాడుతుంది. అతిగా స్నానం చేస్తే ఈ పొర తగ్గిపోయి, చర్మం పొడిబారడం, దురద, అలర్జీ వంటి సమస్యలు రావొచ్చు. ముఖ్యంగా సున్నితమైన చర్మం ఉన్నవారు, పొడి చర్మం ఉన్నవారు ప్రతిరోజు సబ్బు లేదా కఠినమైన క్లీనర్‌లను ఉపయోగించడం మానేయాలి. చాలా పరిశోధనల్లో, అతిగా స్నానం చేయడం వల్ల చర్మంపై ఉండే మైక్రోబయోమ్ బ్యాలెన్స్ దెబ్బతింటుందని తేలింది. ఈ మైక్రోబయోమ్స్ చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.

వేడిగా, తేమగా ఉండే వాతావరణంలో నివసిస్తున్నట్లయితే, వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేస్తుంటే, లేదా మీకు ఎక్కువగా చెమట పడితే, మీరు ప్రతిరోజూ స్నానం చేయడం మంచిది. అయితే, దీనికి ప్రతిసారీ సబ్బు లేదా బాడీ వాష్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం నీటితో స్నానం చేసినా సరిపోతుంది. క్లీన్ బట్ స్మార్ట్ అనే కొత్త విధానం ఇప్పుడు బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. దీని ప్రకారం, ప్రజలు ప్రతిరోజూ అండర్‌ఆర్మ్స్, ప్రైవేట్ పార్ట్స్, ముఖం వంటి ముఖ్యమైన శరీర భాగాలను మాత్రమే శుభ్రం చేసుకుంటారు. మిగతా శరీరానికి సబ్బు వాడకం తగ్గిస్తారు. ఇది చర్మాన్ని పొడిబారకుండా, దద్దుర్లు రాకుండా కాపాడుతుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick