Health Tips: రోజంతా ఎనర్జిటిక్గా ఉండాలంటే.. బ్రేక్ఫాస్ట్లో వీటిని తప్పక చేర్చుకోండి
టిఫిన్ అనేది రోజులో అత్యంత ముఖ్యమైన భోజనం. ఇది శరీరానికి రోజంతా శక్తి, అవసరమైన పోషకాలు అందిస్తుంది. కానీ బిజీ జీవితంలో చాలా మంది టిఫిన్ను స్కిప్ చేస్తుంటారు. అలాంటి సందర్భాల్లో మొలకెత్తిన బీన్స్ మీ ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన ఆహారం. ఎందుకంటే మొలకెత్తే ప్రక్రియలో బీన్స్లోని పోషకాల పరిమాణం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. ఈ మొలకల ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాం.
మొలకెత్తిన బీన్స్లో ప్రోటీన్, ఫోలేట్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, మాంగనీస్ తో పాటు విటమిన్ C, విటమిన్ K సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ప్రోటీన్ కంటెంట్ పెరగడంలో ఇవి సహాయపడతాయి. అలాగే అమినో ఆమ్లాలు కూడా లభిస్తాయి. కాబట్టి వారంలో ప్రతిరోజు వివిధ రకాల బీన్స్తో మొలకలు తయారు చేసి ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.
1. మొలకెత్తిన చిక్పీస్ (శనగలు)
శాకాహారులకు ఇవి ప్రోటీన్ యొక్క మంచి మూలం. ఆరోగ్య నిపుణుల ప్రకారం, ఒక కప్పు మొలకెత్తిన శనగల్లో సుమారు 480 కేలరీలు, 84 గ్రాముల కార్బోహైడ్రేట్లు, 36 గ్రాముల ప్రోటీన్, 8 గ్రాముల కొవ్వు, 5% విటమిన్ C, 40% ఐరన్ ఉంటుంది.
2. మొలకెత్తిన సోయాబీన్స్
మొలకెత్తిన సోయాబీన్స్ అత్యంత పోషకమైన ఆహారం. 70 గ్రాముల సోయాబీన్స్లో 85 కేలరీలు, 9 గ్రాముల ప్రోటీన్, 12% విటమిన్ C, 30% ఫోలేట్, 8% ఐరన్ ఉంటుంది. మొలకెత్తే సమయంలో ఫైటిక్ యాసిడ్ స్థాయి తగ్గి, ఐరన్, జింక్, కాల్షియం వంటి ఖనిజాలను శరీరం సులభంగా గ్రహించగలదు.
3. మొలకెత్తిన బఠానీలు
ప్రోటీన్, విటమిన్ C, విటమిన్ B9 (ఫోలేట్) కు మంచి వనరైన బఠానీలు ఆరోగ్యానికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. మొలకెత్తించి ఆహారంలో చేర్చుకుంటే పోషక విలువలు మరింత పెరుగుతాయి.
4. మొలకెత్తిన తెల్ల శనగలు
దేశీ శనగల మాదిరిగానే, తెల్ల శనగలు కూడా ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా కలిగి ఉంటాయి. 140 గ్రాముల మొలకెత్తిన తెల్ల శనగల్లో సుమారు 36 గ్రాముల ప్రోటీన్ ఉంటుంది. అదనంగా, రోజువారీ ఐరన్ అవసరంలో 40% అందిస్తుంది.
మొలకలతో చేసిన ఈ రకాల వంటకాలను బ్రేక్ఫాస్ట్లో చేర్చుకోవడం ద్వారా రోజంతా యాక్టివ్గా, ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.