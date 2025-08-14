Mosambi: బత్తాయి జ్యూస్ ఆరోగ్యానికి అద్భుతమైన వరం.. రోజూ ఉదయాన్నే తాగితే ఎన్ని లాభాలో ?
Mosambi: బత్తాయి పండు ఏ సీజన్లో అయినా తినడానికి అనువుగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. దీనిని జ్యూస్ రూపంలో కానీ లేదా నేరుగా పండు రూపంలో కానీ తీసుకోవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ సి, ఫాస్పరస్, పొటాషియం పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. కాబట్టి దీనిని వర్షాకాలంలో కూడా తీసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇది కొన్ని కాలానుగుణ ఆరోగ్య సమస్యలను రాకుండా నివారిస్తుంది. అందుకే ఈ పండు రసాన్ని రోజూ తప్పకుండా తీసుకోవడం ద్వారా మీ శరీరాన్ని హానికరమైన ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షించుకోవచ్చు, అంతేకాకుండా దీనిని ఉదయం సమయంలో తీసుకోవడం వల్ల చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.
జీర్ణక్రియకు దివ్యౌషధం
బత్తాయి పండు రసాన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అజీర్ణం, ప్రేగు కదలికలు, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫ్లేవనాయిడ్స్ జీర్ణ రసాలు, ఆమ్లాలు, పిత్తం స్రావాన్ని పెంచడం ద్వారా జీర్ణ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తాయి. అందుకే, అజీర్ణం, సక్రమంగా లేని ప్రేగు కదలికల వంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి బత్తాయి రసాన్ని ఎక్కువగా సిఫార్సు చేస్తారు.
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది
బత్తాయి జ్యూస్ మన శరీరం నుంచి విషాన్ని బయటకు పంపడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది అతిసారం, వాంతులు, తిమ్మిరిని కూడా తగ్గిస్తుంది. ఇందులో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, వర్షాకాలంలో వచ్చే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటి వ్యాధుల నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయి.
గుండె, కంటి ఆరోగ్యానికి మంచిది
బత్తాయిలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడటానికి సహాయం చేయడం ద్వారా గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నుంచి మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. మౌసంబిలో ఉండే పొటాషియం రక్తపోటును నియంత్రించడానికి సహాయం చేస్తుంది. అధిక రక్తపోటు ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
చర్మం, కీళ్ల నొప్పుల నివారణకు సహాయం
బత్తాయిలో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య సంకేతాలను తగ్గించి, కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచుతాయి. దీంతోపాటు చర్మానికి కలిగే నష్టాన్ని నివారించడం ద్వారా చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయి. విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే మౌసంబి మంట, వాపు నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన పండు ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ లక్షణాలను కూడా తగ్గిస్తుంది.