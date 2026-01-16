  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Pumpkin Seeds: గుమ్మడి గింజలు ఇలా తింటే జీర్ణ సమస్యకు చెక్‌.. మలబద్దకం పరార్‌..!

Pumpkin Seeds: గుమ్మడి గింజలు ఇలా తింటే జీర్ణ సమస్యకు చెక్‌.. మలబద్దకం పరార్‌..!
x
Highlights

Pumpkin Seeds: మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా గుమ్మడి గింజలను చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

Pumpkin Seeds: మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగంగా గుమ్మడి గింజలను చేర్చుకోవడం వల్ల అనేక దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. పోషకాలు, విటమిన్లు మరియు ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉండే ఈ గింజలు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాకుండా శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.

1. పోషకాల గని

గుమ్మడి గింజల్లో మెగ్నీషియం, జింక్, ఐరన్ మరియు పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అలాగే వీటిలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు (Healthy Fats) మరియు ప్రోటీన్లు లభిస్తాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన తక్షణ శక్తిని అందిస్తాయి.

2. గుండెకు రక్షణ.. కొలెస్ట్రాల్‌కు చెక్!

గుమ్మడి గింజల్లో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రక్తపోటును (Blood Pressure) అదుపులో ఉంచుతాయి. ఇవి శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. తద్వారా గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది.

3. నిద్రలేమి సమస్యకు విరుగుడు

ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది నిద్రలేమి (Insomnia) సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. గుమ్మడి గింజలలో ఉండే 'ట్రిప్టోఫాన్' అనే అమైనో యాసిడ్ శరీరంలో సెరోటోనిన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది. ఇది మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచి, రాత్రిపూట హాయిగా నిద్ర పట్టేలా చేస్తుంది. సాయంత్రం వేళ వీటిని స్నాక్స్ రూపంలో తీసుకోవడం మంచిది.

4. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది

వీటిలో ఉండే డైటరీ ఫైబర్ జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడేవారికి ఇది ఒక మంచి సహజ రెమెడీ. పేగు కదలికలను మెరుగుపరిచి జీర్ణకోశ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

5. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు

జింక్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల గుమ్మడి గింజలు రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) పెంచుతాయి. సీజనల్ వ్యాధులు, ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి శరీరాన్ని రక్షించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

Show Full Article
Print Article
Next Story
More Stories
X
sidekick