Health Benefits of Mutton : తలకాయ కూర తింటే ఆ జబ్బులన్నీ పరార్! ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు..
మేక తలకాయ కూర కేవలం రుచికరమైన వంటకం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికి ఒక వరం. ఇందులో ఉండే విటమిన్ బి12, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మరియు కాల్షియం వల్ల కీళ్ల నొప్పులు తగ్గడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. రక్తహీనతను నివారించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచే ఈ సూపర్ ఫుడ్ ప్రయోజనాలు ఇవే!
నాన్-వెజ్ అనగానే చాలామందికి గుర్తొచ్చేది మటన్. అయితే మటన్లో శరీరానికి మేలు చేసే ఎన్నో భాగాలు ఉన్నప్పటికీ, 'మేక తలకాయ కూర' (Talakaya Curry) ఇచ్చే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అమోఘమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. రుచికి రుచి.. ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం అందించే ఈ స్పెషల్ డిష్ వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు మీకోసం..
పోషకాల గని - తలకాయ కూర
డైటీషియన్ల అభిప్రాయం ప్రకారం, తలకాయ కూరలో శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్, విటమిన్ B12, ఐరన్, ఫాస్పరస్ మరియు ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయి.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే:
- రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల: ఇందులో ఉండే విటమిన్ B12 వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది. తరచూ అనారోగ్యానికి గురయ్యే వారికి ఇది మంచి ఆహారం.
- కీళ్ల నొప్పుల నుండి ఉపశమనం: ఈ కూరలో ఉండే గ్లూకోసమైన్, కాండ్రాయిటిన్ కీళ్ల మధ్య మృదులాస్థిని పటిష్టం చేస్తాయి. తద్వారా మోకాళ్ల నొప్పులు, కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి.
- రక్తహీనతకు చెక్: ఐరన్ లోపంతో బాధపడేవారు (ఎనీమియా) ఈ కూరను తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో హిమోగ్లోబిన్ శాతం పెరుగుతుంది.
- గుండె మరియు మెదడు ఆరోగ్యం: ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి. అలాగే మెదడు చురుగ్గా పనిచేసేలా చేస్తాయి.
- కంటి చూపు మెరుగు: ఇందులోని విటమిన్-A రేచీకటి వంటి సమస్యలను నివారించి, దృష్టిని మెరుగుపరుస్తుంది.
- క్యాన్సర్ నిరోధకం: తలకాయ కూరలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలోని ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి, క్యాన్సర్ కారకాలను నిరోధించడంలో సహాయపడతాయి.
- చర్మం మరియు జుట్టు: ఇందులోని విటమిన్ సి కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుతుంది.
తలకాయ కూర వండే విధానం (Simple Recipe):
ఈ కూరను మటన్ లాగే వండుకోవచ్చు, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి:
- ముందుగా తలకాయ ముక్కలను శుభ్రంగా కడిగి, ఉప్పు మరియు పసుపు వేసి కొద్దిసేపు పక్కన పెట్టాలి.
- ప్రెజర్ కుక్కర్లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయలు, అల్లం-వెల్లుల్లి పేస్ట్, హోల్ గరం మసాలాలు వేసి వేయించాలి.
- మసాలా వేగిన తర్వాత ముక్కలను వేసి బాగా కలిపి, తగినంత కారం, ఉప్పు వేయాలి.
- తగినన్ని నీళ్లు పోసి సుమారు 6 నుండి 8 విజిల్స్ వచ్చే వరకు బాగా ఉడికించాలి (తలకాయ ముక్కలు ఉడకడానికి సమయం పడుతుంది).
- చివరగా కొబ్బరి పొడి, గరం మసాలా, కొత్తిమీర చల్లుకుంటే వేడివేడి రుచికరమైన తలకాయ కూర సిద్ధం!
గమనిక: ఏదైనా ఆహారాన్ని పరిమితంగా తీసుకున్నప్పుడే అది ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. మీకు ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యుని సంప్రదించి ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోగలరు.