Mustard Seeds: మెటబాలిజం పెంచే 'ఆవాలు'.. కీళ్ల నొప్పుల నుంచి గుండె జబ్బుల వరకు అన్నింటికీ చెక్!

Highlights

Mustard Seeds: భారతీయ వంటింట్లో తాలింపు అంటే ఆవాలు లేనిదే పూర్తి కాదు.

Mustard Seeds: భారతీయ వంటింట్లో తాలింపు అంటే ఆవాలు లేనిదే పూర్తి కాదు. కేవలం రుచి కోసమే కాకుండా, ఆవాలలో ఉండే అద్భుతమైన మెడిసినల్ గుణాలు మన శరీరానికి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి. ఆవాలలో విటమిన్లు, మినరల్స్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని సంప్రదాయ వైద్యంలోనూ విరివిగా ఉపయోగిస్తారు.

ఆవాలతో కలిగే టాప్ 5 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:

1. మెటబాలిజం పెరుగుదల - బరువు తగ్గే అవకాశం: ఆవాలు శరీరంలోని మెటబాలిక్ రేటును గణనీయంగా పెంచుతాయి. రెగ్యులర్ డైట్‌లో ఆవాలను చేర్చుకోవడం వల్ల శరీరంలో కొవ్వు కరిగి బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది. బరువు నియంత్రణలో ఉండాలనుకునే వారికి ఇవి మంచి ఆహారం.

2. జీర్ణ ప్రక్రియ మెరుగుదల: ఆవాలలో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యలను నివారిస్తుంది. పేగు కదలికలను క్రమబద్ధీకరించి, జీర్ణక్రియ సులభంగా జరిగేలా చేస్తుంది.

3. గుండె ఆరోగ్యానికి రక్షణ: ఆవాలలో ఉండే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతాయి. దీనివల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుంది. అలాగే రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడంలోనూ ఆవాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.

4. కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం: ఆవాలలో యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండటం వల్ల శరీరంలో మంటను తగ్గిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థరైటిస్ (కీళ్ల వాతము)తో బాధపడే వారికి ఆవాల వినియోగం వల్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

5. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు: ఇందులో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ వైరల్ మరియు యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు చర్మ వ్యాధులు రాకుండా కాపాడతాయి. సీజనల్ వ్యాధుల నుంచి రక్షణనిస్తూ ఇమ్యూనిటీని బూస్ట్ చేస్తాయి. అలాగే ఇందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు వృద్ధాప్య ఛాయలు త్వరగా రాకుండా చర్మాన్ని మెరిసేలా చేస్తాయి.

