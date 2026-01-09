Lukewarm Water : గోరువెచ్చని నీరు తాగుతున్నారా? మీ శరీరంలో జరిగే ఈ మ్యాజిక్ మీకు తెలుసా
Lukewarm Water : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. వాతావరణం చల్లబడటంతో పాటు మన శరీరంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తుంటాయి.
Lukewarm Water: చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. వాతావరణం చల్లబడటంతో పాటు మన శరీరంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తుంటాయి. ఈ సీజన్లో దాహం తక్కువగా వేయడం వల్ల చాలామంది నీళ్లు తాగడం తగ్గించేస్తారు. అయితే, చల్లటి నీటికి బదులుగా గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం వల్ల శరీరానికి ఎన్ని లాభాలు కలుగుతాయో తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడటం నుంచి రోగనిరోధక శక్తి పెరగడం వరకు గోరువెచ్చని నీరు ఒక అద్భుత ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
చలికాలంలో గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల శరీర అంతర్గత ఉష్ణోగ్రత క్రమబద్ధీకరించబడుతుంది. దీనివల్ల చలి నుంచి ఉపశమనం లభించడమే కాకుండా, రక్త ప్రసరణ కూడా మెరుగుపడుతుంది. ముఖ్యంగా జీర్ణవ్యవస్థను చురుగ్గా ఉంచడంలో వేడి నీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రోజూ గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం వల్ల గ్యాస్, అసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు.
మనం తీసుకునే ఆహారం వల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయే వ్యర్థాలను బయటకు పంపడానికి గోరువెచ్చని నీరు ఒక డిటాక్స్ ఏజెంట్ లా పనిచేస్తుంది. ఇది కిడ్నీలు, కాలేయం సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి సహకరిస్తుంది. చలికాలంలో చాలామందిని వేధించే కీళ్ల నొప్పులు, కండరాల పట్టేయడం వంటి సమస్యలను తగ్గించడానికి కూడా వేడి నీరు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. గొంతు నొప్పి లేదా గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు వేడి నీటిని తాగడం వల్ల వెంటనే ఉపశమనం లభిస్తుంది.
చలికాలంలో దాహం వేయకపోయినా, మన శరీరం హైడ్రేటెడ్ గా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఒక ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి రోజుకు కనీసం 2 నుంచి 3 లీటర్ల నీటిని తాగాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇది వారి వయస్సు, బరువు, శారీరక శ్రమపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నీటిని ఒకేసారి గటగటా తాగేయడం కంటే, రోజంతా కొద్దికొద్దిగా తాగుతూ ఉండటం మంచిది. ముఖ్యంగా ఉదయం నిద్రలేవగానే ఖాళీ కడుపుతో ఒకటి లేదా రెండు గ్లాసుల గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల శరీరంలోని అవయవాలన్నీ రీఛార్జ్ అవుతాయి.
వేడి నీరు తాగే అలవాటుతో పాటు మరికొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. చలికాలంలో ఎక్కువగా టీ, కాఫీలు తాగడం వల్ల శరీరం డీహైడ్రేషన్ కు గురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని వీలైనంత వరకు తగ్గించాలి. వీటి స్థానంలో హెర్బల్ టీ లేదా వేడి నీటిని తీసుకోవడం ఉత్తమం. వీటితో పాటు ప్రతిరోజూ కాసేపు వ్యాయామం చేయడం, కనీసం 7-8 గంటల గాఢ నిద్ర పోవడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.