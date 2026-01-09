  • Menu
Health Benefits Of Green Peas In Winter: చలికాలంలో 'పచ్చి బఠానీలు' తింటున్నారా? ఈ ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Highlights

Health Benefits Of Green Peas In Winter: శీతాకాలంలో పచ్చి బఠానీలు తినడం వల్ల ఎన్ని లాభాలో తెలుసా? రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడం నుండి గుండె ఆరోగ్యం, ఎముకల బలం మరియు మధుమేహం నియంత్రణ వరకు పచ్చి బఠానీలు చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు.

Health Benefits Of Green Peas In Winter: శీతాకాలం రాగానే మార్కెట్లో ఎక్కడ చూసినా పచ్చటి పచ్చి బఠానీలు (Green Peas) దర్శనమిస్తాయి. కేవలం రుచికి మాత్రమే కాదు, వీటిలో ఉండే పోషకాలు ఆరోగ్యానికి ఒక దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తాయి. విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్ మరియు ప్రోటీన్ల భాండాగారమైన పచ్చి బఠానీలు చలికాలంలో మన శరీరానికి ఎలా మేలు చేస్తాయో చూద్దాం.

1. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్: చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు త్వరగా ఎటాక్ చేస్తాయి. బఠానీల్లో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుండి రక్షిస్తాయి.

2. ఎముకల పుష్టి: బఠానీలలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, భాస్వరం మరియు విటమిన్ కె సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి ఎముకలను బలోపేతం చేయడమే కాకుండా, వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యలను నివారిస్తాయి.

3. చర్మం, జుట్టు ఆరోగ్యం: చలికాలంలో చర్మం పొడిబారడం (Dry Skin) సర్వసాధారణం. బఠానీల్లోని విటమిన్ ఎ, చర్మాన్ని తేమగా ఉంచి మెరిసేలా చేస్తుంది. అలాగే ఇందులోని ప్రోటీన్లు జుట్టు రాలడాన్ని తగ్గించి కుదుళ్లను బలంగా మారుస్తాయి.

4. షుగర్ లెవెల్స్ అదుపులో.. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు పచ్చి బఠానీలు గొప్ప వరం. ఇందులోని అధిక ఫైబర్ మరియు ప్రోటీన్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఒక్కసారిగా పెరగకుండా నియంత్రిస్తాయి.

5. గుండెకు రక్షణ: పొటాషియం, ఫైబర్ అధికంగా ఉండే బఠానీలు రక్తపోటును (BP) అదుపులో ఉంచుతాయి. దీనివల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పు తగ్గుతుంది.

6. బరువు తగ్గడానికి.. కేలరీలు తక్కువగా ఉండి, ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే పచ్చి బఠానీలు తింటే కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది అతిగా తినడాన్ని తగ్గించి బరువు అదుపులో ఉండేలా చేస్తుంది.

ఎలా తీసుకోవాలి? వీటిని సూప్‌లు, కూరలు, పులావ్ లేదా సలాడ్లలో చేర్చుకోవచ్చు. అయితే, పచ్చి బఠానీలను మరీ ఎక్కువగా ఉడికించకుండా తీసుకుంటే వాటిలోని పోషకాలు పూర్తిగా అందుతాయి.

