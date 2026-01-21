Flax Seeds: రోజూ ఒక స్పూన్ అవిసె గింజలు తింటే చాలు.. గుండె జబ్బుల నుంచి షుగర్ వరకు అన్నీ పరార్..!
Flax Seeds: ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన అద్భుతమైన పోషక భాండాగారాల్లో 'అవిసె గింజలు' ఒకటి. మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలకు అవిసె గింజలు దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటిని పొడి రూపంలో లేదా వేయించి తీసుకోవడం వల్ల కలిగే 5 ప్రధాన ప్రయోజనాలు ఇవే:
1. గుండెకు రక్షక కవచం: అవిసె గింజల్లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ (ALA) పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి రక్తనాళాల్లో వాపును తగ్గించి, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు గుండె జబ్బుల ముప్పును తగ్గిస్తాయి.
2. చెడు కొలెస్ట్రాల్కు చెక్: శరీరంలో పేరుకుపోయిన ఎల్డీఎల్ (LDL) లేదా చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడంలో అవిసె గింజలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఇది మెటబాలిజం రేటును పెంచడమే కాకుండా, రక్తపోటును (BP) అదుపులో ఉంచుతుంది. బీపీతో బాధపడేవారు రోజూ ఒక చెంచా అవిసె గింజల పొడి తీసుకోవడం వల్ల సిస్టోలిక్, డిస్టోలిక్ ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
3. వేగంగా బరువు తగ్గవచ్చు: వెయిట్ లాస్ జర్నీలో ఉన్నవారికి ఇవి ఒక సూపర్ ఫుడ్. వీటిలో ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) అధికంగా ఉండటం వల్ల తిన్న తర్వాత కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది. దీనివల్ల అతిగా ఆకలి వేయదు, ఫలితంగా బరువు సులభంగా తగ్గొచ్చు.
4. షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులకు వరం: టైప్-2 డయాబెటిస్తో బాధపడేవారు వీటిని తమ డైట్లో చేర్చుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా ఉంటాయి. వీటిని యోగార్ట్ లేదా పన్నీర్ వంటి ప్రోటీన్ ఆహారంతో కలిపి తీసుకోవడం మరింత శ్రేయస్కరం.
5. జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది: దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యతో బాధపడేవారికి అవిసె గింజలు ఒక చక్కని పరిష్కారం. వీటిలోని 'ఇన్సోల్యూబుల్ ఫైబర్' జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రం చేసి మలవిసర్జన సాఫీగా జరిగేలా చూస్తుంది. రాత్రిపూట ఒక గ్లాసు నీటిలో ఒక చెంచా గింజలను నానబెట్టి మరుసటి రోజు ఉదయం తీసుకోవచ్చు.
ఎలా తీసుకోవాలి? అవిసె గింజలను నేరుగా తినడం కంటే పొడి చేసి సలాడ్లు, చపాతీ పిండి లేదా స్మూతీలలో కలుపుకుని తీసుకోవడం వల్ల పోషకాలు శరీరానికి వేగంగా అందుతాయి.