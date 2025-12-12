  • Menu
బీట్‌రూట్‌ ఆకులు తింటే ఇవే శరీరానికి లాభాలు – పూర్తి గైడ్
మన రోజువారీ ఆహారంలో కూరగాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. కానీ, వాటి ఆకుల్లో కూడా చాలా విలువైన పోషకాలు దాగి ఉంటాయి.

మన రోజువారీ ఆహారంలో కూరగాయలు ఆరోగ్యానికి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. కానీ, వాటి ఆకుల్లో కూడా చాలా విలువైన పోషకాలు దాగి ఉంటాయి. బీట్‌రూట్‌ కేవలం రూచికే కాకుండా, దాని ఆకులు కూడా శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య లాభాలను అందిస్తాయి. న్యూట్రిషనిస్ట్‌ల ప్రకారం, బీట్‌రూట్‌ ఆకులు అనేక రకాల రోగాలను నివారించడంలో, శరీరానికి సమగ్ర ఆరోగ్యం అందించడంలో సహాయపడతాయి.

బీట్‌రూట్‌ ఆకుల ప్రధాన ప్రయోజనాలు

1. విటమిన్లు & ఖనిజాలతో సమృద్ధి

బీట్‌రూట్‌ ఆకుల్లో విటమిన్‌ A, B6, C, ఫోలేట్‌ (B9), కాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచటంలో కీలకం.

2. రోగనిరోధక శక్తి పెంపు

విటమిన్‌ C అధికంగా ఉండటం వల్ల శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షించి, ఇమ్మ్యూన్ సిస్టమ్‌ బలోపేతం అవుతుంది.

3. గుండె ఆరోగ్యం

బీట్‌రూట్‌ ఆకుల్లోని సహజ నైట్రేట్లు రక్తనాళాలను విశాలం చేసి, రక్తపోటును నియంత్రించి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.

4. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది

విటమిన్‌ B6, నైట్రేట్లు మెదడు రక్తప్రసరణను పెంచి, జ్ఞాపకశక్తి మరియు కేంద్రీకరణను బలోపేతం చేస్తాయి.

5. కంటి ఆరోగ్యం

విటమిన్‌ A ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దృష్టిని కాపాడి, కంటి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

6. మహిళల ఆరోగ్యం & గర్భస్రవణం

ఫోలేట్‌ అధికంగా ఉండటం వల్ల గర్భిణీ మహిళల శిశువు ఎదుగుదలకు మేలు చేస్తుంది. అలాగే, ఫర్టిలిటీ పెంపు కోసం కూడా దోహదం చేస్తుంది.

7. జీర్ణక్రియకు మేలు & బరువు తగ్గడం

కరిగే, కరగని ఫైబర్‌ ఎక్కువగా ఉండటంతో పేగుల పని సులభం అవుతుంది. ఫైబర్‌ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల తక్కువ ఆహారం తినడం ద్వారా బరువు తగ్గడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

8. ఎముకల బలానికి

కాల్షియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్‌ D వల్ల ఎముకలు బలపడతాయి.

మొత్తం

దైనందిన ఆహారంలో బీట్‌రూట్‌ ఆకులను చేర్చుకోవడం శరీరానికి సమగ్ర ఆరోగ్యాన్ని అందిస్తుంది. మరింత వ్యక్తిగత సలహాల కోసం న్యూట్రిషన్‌ ఎక్స్‌పర్ట్‌ను సంప్రదించడం మంచిది.

