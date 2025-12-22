Beetroot: రక్తపోటుకు చెక్.. కొలెస్ట్రాల్ కట్.. బీట్రూట్తో నమ్మలేని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..!
Beetroot: మన వంటింట్లో సులభంగా దొరికే బీట్రూట్ ఒక అద్భుతమైన 'సూపర్ ఫుడ్'. ఎరుపు రంగులో నిగనిగలాడే ఈ దుంపలో శరీరానికి అవసరమైన ఎన్నో పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ బీట్రూట్ను జ్యూస్, కర్రీ లేదా సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు ఇవే:
1. రక్తపోటు నియంత్రణ (బీపీ అదుపులో..)
బీట్రూట్లో నైట్రేట్స్, డైటరీ ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోకి వెళ్ళాక 'నైట్రిక్ ఆక్సైడ్'గా మారుతాయి. ఇది రక్తనాళాలను రిలాక్స్ చేసి, రక్త ప్రసరణను సాఫీగా జరిగేలా చేస్తుంది. ఫలితంగా హైపర్టెన్షన్ (అధిక రక్తపోటు) తగ్గుతుంది. గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదాలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
2. మెదడు చురుగ్గా, మేధస్సు పెంచుతూ..
బీట్రూట్ తీసుకోవడం వల్ల మెదడులోని నరాలకు రక్త ప్రసరణ పెరుగుతుంది. ఇది మెదడు యొక్క అభిజ్ఞా పనితీరు (Cognitive Function) అంటే ఆలోచనా శక్తిని, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరుస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మతిమరుపు (Dementia) వంటి సమస్యలను నివారించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
3. గుండె, కాలేయ రక్షణ
బీట్రూట్లోని బేటాలైన్స్ (Betalains) కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. ఇవి శరీరంలోని విషతుల్యాలను బయటకు పంపి కాలేయాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి. అలాగే, ఇది శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి గుండెను పదిలంగా ఉంచుతుంది.
4. నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం
ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర శారీరక వాపుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి. బలమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి కణజాలం దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం, ఇది క్యాన్సర్ కణాల పెరుగుదలను అడ్డుకునే శక్తిని కూడా కలిగి ఉంటుంది.
5. స్టామినా పెంచుతుంది (ఎనర్జీ బూస్టర్)
బీట్రూట్ జ్యూస్ కండరాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరాను పెంచుతుంది. దీనివల్ల నీరసం తగ్గి, స్టామినా పెరుగుతుంది. వ్యాయామం చేసే వారికి, క్రీడాకారులకు ఇది సహజసిద్ధమైన ఎనర్జీ డ్రింక్లా పనిచేస్తుంది.