Amla: చలికాలం ప్రతిరోజు ఒక ఉసిరికాయ తింటే సూపర్ ఫుడ్.. ఈ నమ్మలేని హెల్త్ బెనిఫిట్స్..!
Amla Benefits In Winter: ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుత ఫలాల్లో ఉసిరికాయ ఒకటి. సిట్రస్ జాతికి చెందిన ఈ పండులో విటమిన్-సి నిండుగా ఉంటుంది. ఆయుర్వేదంలో దీనిని 'రసాయన'గా పరిగణిస్తారు. పచ్చిగా తిన్నా, ఎండబెట్టి తీసుకున్నా లేదా జ్యూస్ రూపంలో తీసుకున్నా ఉసిరి చేసే మేలు అంతా ఇంతా కాదు.
1. సహజసిద్ధమైన ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్
ఉసిరిలో ఉండే విటమిన్-సి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) అద్భుతంగా పెంచుతుంది. చలికాలంలో వేధించే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.ఇందులో ఉండే యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఇన్ఫెక్షన్లు దరిచేరకుండా చూస్తాయి.
2. డయాబెటిస్, కొలెస్ట్రాల్కు చెక్
మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఉసిరి ఒక వరంలా పనిచేస్తుంది. ప్రతిరోజూ ఉసిరి తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి. ముఖ్యంగా టైప్-2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఇది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచుతుంది. తద్వారా గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది.
3. లివర్ ఆరోగ్యం.. మెరుగైన జీర్ణక్రియ
ఉసిరి కాలేయం (Liver) పనితీరును మెరుగుపరచడమే కాకుండా, శరీరంలోని విష పదార్థాలను (Toxins) బయటకు పంపుతుంది. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ మరియు లాక్సేటివ్ గుణాలు జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. చలికాలంలో వచ్చే మలబద్ధక సమస్యకు ఇది మంచి రెమెడీ. కాలేయ కణాలు దెబ్బతినకుండా ఉసిరి రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
4. మెరిసే చర్మం.. నల్లని జుట్టు
సౌందర్య పోషణలో ఉసిరి పాత్ర కీలకం. విటమిన్-సి చర్మంలో కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తిని పెంచి, చర్మం యవ్వనంగా ఉండేలా చేస్తుంది. జాయింట్ పెయిన్స్ తగ్గించడానికి కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేసి, హెయిర్ ఫాల్ సమస్యను తగ్గిస్తుంది. రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరిచి జుట్టు నల్లగా, ఒత్తుగా పెరిగేలా చేస్తుంది.
(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని hmtv ధృవీకరించలేదు)