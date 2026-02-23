Ajwain Benefits: కీళ్ల నొప్పుల నుంచి కొలెస్ట్రాల్ వరకు.. 'వాము'తో చెక్ పెట్టండి
Health Benefits of Ajwain: మన వంటింట్లో లభించే పోపు దినుసుల్లో 'వాము'కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కేవలం రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా, ప్రాచీన భారతీయ ఆయుర్వేద వైద్యంలో దీనిని ఒక శక్తివంతమైన ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు. బామ్మల కాలం నాటి చిట్కాల నుంచి నేటి ఆధునిక వైద్యం వరకు వాము ప్రాధాన్యత అంతా ఇంతా కాదు.
గుండెకు రక్షణ - కొలెస్ట్రాల్కు చెక్:
వాము కేవలం జీర్ణక్రియకే కాదు, గుండె ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ (HDL) స్థాయిలను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. తద్వారా రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండి, గుండె జబ్బుల ముప్పు తగ్గుతుంది.
శ్వాసకోశ సమస్యలకు ఉపశమనం:
జలుబు, దగ్గు మరియు శ్వాసకోశ ఇబ్బందులతో బాధపడేవారికి వాము ఒక చక్కని పరిష్కారం. వాము గింజలను వేయించి తీసుకోవడం లేదా నీటిలో మరిగించి తాగడం వల్ల కఫం కరుగుతుంది. ఇది ముక్కు రంధ్రాలను క్లియర్ చేసి శ్వాస తీసుకోవడం సులభతరం చేస్తుంది.
కీళ్ల నొప్పులు మరియు యూరిక్ యాసిడ్:
నేటి కాలంలో చాలా మందిని వేధిస్తున్న సమస్య యూరిక్ యాసిడ్. వామును క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు తగ్గి, కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉండే యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు శరీరంలోని వాపులను తగ్గిస్తాయి.
వేసవిలో మేలు:
వేసవి కాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా ఉండటంలో వాము కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో పుష్కలంగా ఉండే ఎలక్ట్రోలైట్స్ శరీరానికి శక్తినిస్తాయి. గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలకు ఇది తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది.