Guava Leaf Tea: జామ ఆకు టీ తాగితే ఆరోగ్యానికి ఎన్నో లాభాలు.. అవేంటో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు

Guava Leaf Tea: జామ పండు లాగే, దాని ఆకులు కూడా ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. జామ ఆకులలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు, ప్రొటీన్, విటమిన్ సి, బి, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్, పొటాషియం వంటి అనేక పోషకాలు, ఖనిజాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ ఆకులకు అనేక ఔషధ గుణాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే నిపుణులు జామ ఆకులను నమలడం మంచిదని సూచిస్తారు. అయితే, జామ ఆకులతో టీ చేసుకుని తాగితే కూడా చాలా ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. చర్మం ఆరోగ్యంగా ఉండటం నుండి కంటి చూపు మెరుగుపడటం వరకు దీనివల్ల చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. మరి, జామ ఆకులతో టీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

జామ ఆకు టీని ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయాలి?

* 4-5 జామ ఆకులను శుభ్రంగా కడగండి.

* ఒక పాత్రలో 2 కప్పుల నీరు పోసి బాగా వేడి చేయండి.

* నీరు మరిగేటప్పుడు, కడిగిన జామ ఆకులను అందులో వేయండి.

* తక్కువ మంటపై 10 నుండి 12 నిమిషాలు బాగా మరిగించండి.

* ఆ తర్వాత ఆ నీటిని ఒక కప్పులోకి వడకట్టుకోండి.

* అంతే, మీ జామ ఆకు టీ సిద్ధం. మీకు కావాలంటే రుచి కోసం తేనె లేదా నిమ్మరసం కలుపుకోవచ్చు.

జామ ఆకు టీతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

1. కంటి చూపు, చర్మం, రోగనిరోధక శక్తి

జామ ఆకులలో విటమిన్ ఎ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది కంటి చూపును మెరుగుపరచడంలో, చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది.

2. కడుపు సమస్యల నుండి ఉపశమనం

జామ ఆకు టీ కడుపు సమస్యలకు ఒక సహజ ఔషధంలా పనిచేస్తుంది. ఈ ఆకులలో టానిన్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు ఉంటాయి. ఈ టీ తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ లేదా బ్లోటింగ్ వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందవచ్చు.

3. మెరుగైన జీవక్రియ, కొవ్వు తగ్గడం

జామ ఆకుల రసం ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుందని, కొవ్వు కరిగే ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తుందని చాలా పరిశోధనలలో వెల్లడైంది. ఈ టీ కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోయే అవకాశాలను తగ్గిస్తుంది.. జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ టీ పురుషులలో టెస్టోస్టెరాన్ హార్మోన్‌ను పెంచడానికి, పునరుత్పత్తి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది.

4. డయాబెటిస్ నియంత్రణ

డయాబెటిస్ రోగులకు కూడా జామ ఆకు టీ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రీడయాబెటిస్, టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఈ టీ ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

5. గుండె ఆరోగ్యం

జామ ఆకులలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండె సంబంధిత సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. ఇవి గుండె కండరాల వాపును, ఆక్సిడేటివ్ ఒత్తిడిని తగ్గించి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.

