Health Tips: తిన్న తర్వాత గ్యాస్‌ సమస్య ఇబ్బంది పెడుతుందా.. ఈ చిట్కాలు పాటించండి..!

Health Tips: నేటి వేగవంతమైన జీవితంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చాలామంది బయటి ఆహారానికి అలవాటు పడి కడుపు సమస్యలకి గురవుతున్నారు. ఇందులో ముఖ్యమైనది గ్యాస్‌ సమస్య. ఇది బయటకు రాకపోతే కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి ఏర్పడుతుంది. ఈ నొప్పి కారణంగా ఒక వ్యక్తి సాధారణంగా ఉండలేడు. ఒక దగ్గర కూర్చొని పనిచేసుకోలేడు. చాలా ఇబ్బందిపడుతుంటారు. గ్యాస్ సమస్యను నివారించడానికి అధికంగా వేయించిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం ముఖ్యం. ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో ఈ సమస్య మరింత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి జీర్ణవ్యవస్థను ప్రభావితం చేస్తుంది. దీంతో కడుపులో గ్యాస్ ఏర్పడటం మొదలవుతుంది. ఈ సమస్య నుంచి బయటపడేందుకు కొన్ని హోం రెమెడీస్ ప్రయత్నించవచ్చు.

నిమ్మరసం జీర్ణక్రియలో బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దీనిని సలాడ్‌లో మిక్స్ చేసి తీసుకోవడం వల్ల సమస్యలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. సెలెరీ వాటర్ కూడా కడుపులో అసౌకర్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఒక గ్లాసు నీటిలో సెలరీని నానబెట్టి ఆపై దానిని ఫిల్టర్ చేసి ఉదయం త్రాగాలి.

అల్లం, పుదీనా టీ తాగడం వల్ల గ్యాస్, కడుపు నొప్పి వంటి సమస్యలు చిటికెలో తొలగిపోతాయి. గ్యాస్ సమస్య మరీ ఎక్కువైతే వేడి నీళ్ల బ్యాగ్ తీసుకుని పొట్టపై కుదించండి. నొప్పి నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. జున్ను, క్రీమ్ వంటి కొవ్వు అధికంగా ఉండే పాల ఉత్పత్తులకు దూరంగా ఉండండి. ఈరోజే వేయించిన జంక్, ఫాస్ట్ ఫుడ్ మానేయండి. లేదంటే గ్యాస్ సమస్య మిమ్మల్ని వదలదు. ఆహారంలో మసాలా దినుసుల పరిమాణాన్ని తగ్గించండి. అలాగే ఆహారాన్ని ఎక్కువగా వేయించవద్దు. ఇది జీర్ణక్రియలో సమస్యలను కలిగిస్తుంది. తిన్న తర్వాత కొద్దిసేపు నడవండి. ఇది కడుపులో అసౌకర్యాన్ని సులభంగా తొలగిస్తుంది.