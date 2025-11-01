Brain Health: మెదడు, కడుపు ఆరోగ్యం కోసం ప్రతి రోజూ తినాల్సిన ఆహార పదార్థాలు ఇవే
Brain Health : మనం తినే ఆహారానికి, మన మెదడు పనితీరుకు సంబంధం ఉంది. ఈ విషయం కొంతమందికి తెలిసి ఉండవచ్చు.
Brain Health: మనం తినే ఆహారానికి, మన మెదడు పనితీరుకు సంబంధం ఉంది. ఈ విషయం కొంతమందికి తెలిసి ఉండవచ్చు. మరికొందరు తెలిసినా దానిని నిర్లక్ష్యం చేసి ఉండవచ్చు. సాధారణంగా మనం ఏ రకమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటామో అది మన ఆలోచనా విధానంపై ప్రభావం చూపుతుంది. అంటే, మన కడుపు, మెదడు కార్యకలాపాలు ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉంటాయి. అందువల్ల అవి పరస్పరం ప్రభావితం చేస్తాయి. మన కడుపు కేవలం జీర్ణక్రియకు మాత్రమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తి, మానసిక, మొత్తం ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా అవసరం. ముఖ్యంగా కడుపులో ఉత్పత్తి అయ్యే సెరోటోనిన్ అనే హార్మోన్, మెదడు, కడుపును నియంత్రిస్తుంది. ఇది నిద్ర నాణ్యత, మానసిక స్థితి మార్పులు, ఆకలిని నియంత్రించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ హార్మోన్ స్థాయిని వివిధ ఆహారాలు నిర్ణయిస్తాయి. కాబట్టి మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఆహారాలు తీసుకోవాలో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడే ఆహారాలు
అమినో ఆమ్లాలు, ట్రిప్టోఫాన్, సెరోటోనిన్ సమృద్ధిగా ఉండే ఆహారాలు మన మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి. వీటితో పాటు ధాన్యాలు, పప్పు దినుసులు, ఆకుకూరలు, టమోటా, బ్రొకోలీ, క్యారెట్, పండ్లు (ఉసిరి, నారింజ, జామ, ఆపిల్, అరటిపండు), సలాడ్, ఆలివ్ నూనె, వంట ఆలివ్ నూనె, ఆవాల నూనె, నువ్వుల నూనె, వేరుశెనగ నూనె, బాదం, వాల్నట్లు, అవిసె గింజలు, నువ్వులు, గుమ్మడికాయ, పుచ్చకాయ, కొవ్వు చేపలు, గుడ్లు, మసాలాలు మెదడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి సహాయపడే ఆహారాలు.
కీలక పోషకాల పాత్ర
విటమిన్ డి, విటమిన్ బి కాంప్లెక్స్, విటమిన్ కె, జింక్, మెగ్నీషియం, ఒమేగా-3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, కోలిన్, ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ ఆమ్లం, బీటా-కెరోటిన్, లైకోపీన్, ఆంథోసైనిన్లు, పాలీఫెనాల్స్, కర్కుమిన్ మరియు మోనోఅన్శాచురేటెడ్ కొవ్వులు/నూనెల వంటి కొన్ని పోషకాలు మెదడు పనితీరులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ పోషకాలు వాటి యాంటీఆక్సిడెంట్ లక్షణాల కారణంగా శరీరంలోని వాపును తగ్గిస్తాయి. అంతేకాకుండా, ఇవి కడుపు ఆరోగ్యాన్ని కూడా కాపాడటానికి సహాయపడతాయి. దీని ద్వారా మెదడు, కడుపు కణాల క్షీణతను నిరోధించవచ్చు.
ప్రీబయోటిక్, ప్రోబయోటిక్ ఆహారాలు
వీటన్నింటితో పాటు పెరుగు ప్రోబయోటిక్లకు అద్భుతమైన మూలం. ఇందులో ఉండే మంచి బ్యాక్టీరియా కడుపు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుంది. వేయించిన జీలకర్రతో పెరుగు తినడం జీర్ణవ్యవస్థకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది మలబద్ధకం లేదా అజీర్ణం వంటి కడుపు సంబంధిత సమస్యలను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది. ఆహార నిపుణులు కూడా ప్రీబయోటిక్, ప్రోబయోటిక్ ఆహారాలు జీర్ణక్రియకు సహాయపడటానికి అవసరమైన ప్రయోజనకరమైన బ్యాక్టీరియా మూలాలని పేర్కొన్నారు. పెరుగు, మజ్జిగ, ఆపిల్, ఇతర పండ్లు, మూలికలు, అల్లం, వెల్లుల్లి, నల్ల మిరియాలు, దాల్చినచెక్క, పసుపు, పాల ఉత్పత్తులు కడుపు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి సహాయపడతాయి.